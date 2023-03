Agresiones y mentiras, el cruce entre concejal y secretario de la Corporación: el debate se salió del recinto

El Secretario denuncia agresiones y el cabildante le exige pruebas y testigos.

Las discusiones en el Concejo de Ibagué entre sus integrantes parece que han pasado más allá de los temas de ciudad y han escalado a confrontaciones personales, así lo hizo saber el secretario del Concejo, Juan Esteban Espinel, quien denunció que fue agredido de forma verbal y física por el concejal del partido ASI, Orlando Rodríguez.

Espinel explicó que el pasado 29 de marzo el cabildante habría llegado molesto, con palabras de grueso calibre y haciendo uso de la fuerza exigiendo agilidad en el pago de contratos de su equipo de trabajo, situación que requiere, según él, un tiempo de revisión.

“De una manera desproporcionada, intimidante y amenazante me insulta y grita cualquier cantidad de improperios, me amenaza, me empuja en contra del escritorio y tiene que intervenir la Policía”, reseñó el secretario del cabildo y señaló que siente temor por una nueva reacción del concejal Rodríguez.

Espinel indicó que el hecho ya es de conocimiento de las autoridades, desde la Secretaría de Gobierno se habría activado la ruta de protección y la inspección de Policía estaría haciendo los trámites correspondientes, “acá se configura un hecho de violencia contra servidor público”.

Asimismo acotó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Procuraduría y entabló una acción disciplinaria por violencia a servidor público, a quien le pidió que “actúe de manera objetiva, que tenga en cuenta todos los testimonios y pruebas aportadas, testimoniales, documentales y que actúe con prontitud pues el concejal Orlando ya tiene antecedentes de mala conducta”, sostuvo y aseveró que no existe ningún tema político en su actuar.

“El señor está mintiendo”

En diálogo con esta redacción el concejal Rodríguez explicó que la versión de Espinel no es cierta y que lo que estaría buscando es “protagonismo político, y todo hace parte de un show que él está montando, al parecer en contubernio con algunos cabildantes que están en contra de mi forma de actuar y en mi forma de proceder políticamente”.

Rodríguez indicó que ha hecho varias reclamaciones que parece no han caído bien para algunos de sus colegas.

Frente a la denuncia, Rodríguez señaló que sí estuvo en la oficina del secretario y que lo hizo para exigir el pago de un miembro de su unidad de apoyo, según expuso, la profesional habría radicado hace 15 días la cuenta de cobro y Espinel no lo habría querido cancelar, retrasando los procesos.

Rodríguez indicó que el secretario del Concejo fue grosero y no lo quiso atender en su oficina como corresponde, “yo sí le dije que si él pensaba que porque era el yerno del finado y desaparecido Humberto Gómez Gallo se creía más que otro (...)”, expuso el cabildante, quien indicó que si los hechos que denuncia el secretario son reales que muestre las pruebas y testigos.

Rodríguez señaló que Espinel está haciendo proselitismo político y que ahora parece que quisiera ser el concejal número 20, esto porque supuestamente se está extralimitando en sus funciones.

Asimismo dijo, que en su momento se negó a llamarlo a lista en una sesión del Concejo y que el malestar se debe a la petición de documentos relacionados con las pólizas de salud y vida a la que acceden los corporados y en donde habrían afiliado a más personas de las que se establecen como núcleo familiar.

“Él, mis solicitudes las ha obviado, no le importa y lo han visto varias veces cuando intervengo o pido que me colabore con cierta información lo veo riéndose” apuntó el funcionario.

