Panorama preocupante dejó reunión con la Superservicios en Ibagué

Un panorama preocupante deja la primera reunión que adelantó la directora territorial suroriente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Patricia Almario, con algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, comunidad en general, y empresas prestadoras de servicios públicos de la ciudad.

La casi nula participación de las entidades en el espacio que se desarrolló el sábado en el hotel Ambalá, hizo notoria la indiferencia que hay hacia los usuarios.

Solo asistieron representantes de acueductos comunitarios, asociaciones de recicladores, y una funcionaria del Ibal, que según los presentes no tenía la capacidad para dar una respuesta coherente y concreta a los señalamientos que se hicieron.

No obstante, eso no fue impedimento para que la comunidad, con documentos en mano y conocimiento de causa, hiciera evidente el malestar y las preocupaciones que hay por el servicio de Celsia, el Ibal, Interaseo, entre otras.

Acueducto y aseo fueron los servicios que más rechazo se llevaron por parte de los usuarios, pero la queja por “la mala prestación del servicio de Celsia por su intermitencia y cobros excesivos”, no pasó por alto.

Intervenciones

Respecto al agua, que fue el tema más coyuntural durante la conversación, se expuso, “en Ibagué no existe la posibilidad de brindarle a la comunidad de manera inmediata viviendas o apartamentos con agua potable, es una denuncia permanente, que se ha llevado hasta los estrados, por eso continuamos pidiendo que no se den más licenciamientos porque están estafando.

“En la Arboleda del Campestre, a la gente le dan agua tomada de un caño de aguas servidas que se llama el canal de Mirolindo”, sostuvo uno de los ciudadanos, lo que reunió el mismo sentir de otros asistentes.

Yisela Andrade, directora comercial y de servicio al cliente del Ibal, después de escuchar al auditorio, empezó por pedirle a la comunidad que tuviera sentido de gratitud y señaló que si de las cosas buenas solo se buscaba lo malo nunca se iba a tener satisfacción, especialmente cuando la empresa es la única que le queda a la ciudad.

“Ustedes también deben ser conscientes que para que una empresa sobreviva se necesitan recursos del estado y de nosotros, las tarifas tienen un sentido y una razón de ser, porque los materiales cuestan, hacer el agua potable cuesta, reponer el alcantarillado, las tapas que se roban, en todo ese proceso el Ibal ha venido trabajando”, explicó Andrade.

Agregó, que la Arboleda del Campestre desde octubre del año pasado tiene acueducto con agua potable, a lo que los presentes respondieron vociferando que el servicio era malo, que todo era mentiras y que no le dio respuesta a los reclamos concretos que se le hicieron.

En esta misma medida, los acueductos comunitarios también fueron punto de alerta por falta de tratamiento del agua, lo que repercute en la salud de algunos pobladores.

Camilo Mahecha, administrador de un acueducto comunitario, acotó “nosotros podemos hacer todo el esfuerzo para que el agua salga tratada y potable, pero dónde están las entidades encargadas de vigilar las quebradas, así utilicemos la mejor planta con todos los químicos, si no vigilan estos afluentes se nos sale de las manos”.

En ese orden de ideas, con varias intervenciones ciudadanas, se evidenció que hay desconocimiento respecto a las funciones de algunas empresas.

Ejemplo de ello, fue cuando un poblador responsabilizaba de la falta de alumbrado público a Celsia cuando este está a cargo de la Administración municipal, igualmente sucedió con Interaseo.

Patricia Almario es la directora de la territorial suroriente de la Superservicios, y atiende a los departamentos de Huila, Meta, Tolima, Casanare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Apreciaciones de la Superservicos

En vista que las preocupaciones de los usuarios estaban relacionadas con el medio ambiente, el abuso de algunas empresas y la falta de conocimiento ciudadano, la directora territorial de la Superservicios, Patricia Almario en diálogo con esta redacción se refirió a varios temas.

“Nosotros entendemos que tenemos acueductos de 30 y 50 años, hay alcantarillado de asbesto que es cancerígeno, y eso lo sabe el presidente, entonces nos está pidiendo un diagnóstico”, dijo Almario.

La directora sostuvo que es importante que los usuarios estén organizados para poder diagnosticar qué hacen las empresas, cuántos proyectos han enviado a los ministerios para mejorar sus servicios, entre otros detalles.

En relación con los acueductos comunitarios, la directora territorial enunció que el Ministerio de Ambiente está preocupado porque los acueductos comunitarios se están quedando sin agua, “y este tema de que regalan permisos para urbanizar, sin tener los permisos es cierto y no es solo el Tolima, eso es delicadísimo, porque genera más contaminación”, expresó la funcionaria.

Además, dijo que le preocupaba la falencia que tiene la ‘Super’, en cuanto al uso de la plataforma por parte de los habitantes de la zona rural, ya que no todos tienen acceso a internet, manejo de correos, porcentajes, y que algunos encargados de los acueductos sí a mucho saben leer, lo que los ha hecho acreedores de sanciones.

“Tengo personas que cobran $128 mil al mes en el servicio, pero está pagando $3 millones para que le suban información al sistema, eso ya lo estamos organizando”, puntualizó la directora territorial.

Herramientas

En este primer encuentro, Patricia Almario le manifestó a los ciudadanos que la casa del consumidor pronto contará con un gestor territorial quien se encargará de recorrer todo el Tolima.

En ese proceso capacitará a los usuarios para que sepan cómo leer un recibo, y cuál es el debido proceso ante una reclamación a una empresa prestadora de servicios públicos.

Anotó, que mientras se adelanta la contratación, en la casa del consumidor hay abogados dedicados a orientar a cualquier usuario, al igual destacó que también está la Personería.

"Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, cada cual se preocupa por su empresa, pero no por la ciudad, esto es un caos, la Administración es un caos, la energía sube cada mes, el agua también, pero pregunto ¿los servicios mejoran?, entonces mientras no haya orden y no se investigue aquí no hay nada"

De este espacio de diálogo saldrá un diagnóstico que se consolidará en el encuentro nacional que tiene previsto hacer el presidente de la República para hablar de los servicios públicos. Aunque el evento podría ser en Ibagué o Huila, la Capital Musical por sus aparentes problemas, se perfila como la más opcionada para desarrollar la reunión.

Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA

