Obras del Capa avanzan en un 43 %, pero piden mejorar atención

Ante el Concejo de Ibagué se discutió cómo avanzan algunas acciones para la atención animal.



En el cabildo, de nuevo fue tema de discusión cómo se están abordando las diferentes estrategias para la atención y la protección animal, además se explicó en qué avanza la obra que se construye con recursos de un empréstito.

La obra del Capa

Según explicó el secretario de Gobierno (e), Óscar Berbeo, en la construcción del Centro de Atención y Protección Animal (Capa), en donde se invierten $4.995, la obra avanza según los tiempos estipulados. Las actividades programadas corresponden a un 40,16 % y las ejecutadas van en un 43,25 %.

Sin embargo, en el Concejo no se dijo que el contrato ya tuvo su primera prórroga en febrero, pues inicialmente el plazo era de 141 días, un poco más de cuatro meses y se decidió otorgar más tiempo para la ejecución de la obra con otros 180 días, alrededor de seis meses más.

Con la prórroga al contrato, según el Secop II, la obra, que estaba prevista para el 14 de febrero, deberá ahora entregarse el próximo 13 de agosto.

En medio del debate, se preguntó cómo será el proceso de dotación de las instalaciones del Capa una vez se termine la obra, y se dijo que el alcalde Andrés Hurtado le pidió a la Secretaría de Hacienda que revisara el tema y dispusiera el traslado de recursos.

¿Y la política pública?

El concejal Javier Mora, citante al debate, destacó la necesaria la implementación de la política pública, si bien reconoció se avanza desde el Gobierno local, resaltó la importancia de que se ponga en marcha al ser “la hoja guía, la ruta que nos puede llevar a tener una atención apropiada en bienestar y protección animal, hemos avanzado pero no está”, dijo el citante al debate.

Desde el gobierno local, el secretario Berbeo señaló que el documento de política pública ya fue radicado para su revisión en la Oficina Jurídica, por lo que se espera que en el segundo periodo de sesiones ordinarias se presente el proyecto ante el Concejo municipal.

Asimismo, se aseguró que está política contempla una red de voluntarios, conformada por al menos unas 500 personas.

Animalistas inconformes

En medio del debate varios animalistas mostraron su inconformismo por la falta de claridad que existe para atender los hechos de maltrato animal en la ciudad, además se criticó la gestión de la nueva directora de la entidad, Carolina Veloza.

Varias de las personas que intervinieron señalaron que no hay claridad frente a qué sucede con los animales que llegan al centro, y pidieron respuestas con contratos de adopción o el proceso de disposición de los animales que fallecen.

Maritza Bolaños sostuvo que en la comuna 11 hay un problema por el abandono de animales en el sector; sin embargo, la Policía no estaría atendiendo estos casos, “se supone que toda la Policía debe estar capacitada para que nos apoye con esta problemática, porque los animales de la calle son los más vulnerables” dijo.

Asimismo, acotó que el Capa no trabaja en equipo con los animalistas, “con el doctor José Luis Moreno tuvimos un excelente equipo de trabajo, con el doctor Dixon excelente, y les cuento, tengo un gato hace tres meses rescatado, el 21 de marzo le envíe un mensaje a la nueva directora y a la fecha no me ha contestado...”, denunció.

La inconformidad también la dejó ver María Yurany Vanegas quien señaló que el Capa debe brindar los principios

básicos de la ley de protección animal, y preguntó, “dónde están los controles de Secretaría de Salud, dónde se almacenan los cadáveres de los animales que han fallecido, dónde está el alcantarillado para desviar las heces de los animales, cuál es el agua de calidad que consumen los animales (...)”, sostuvo en el cabildo pidiendo respuestas.

Añadió que, en reunión con el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, se pactaron varios compromisos como esterilizaciones gratuitas, educación en colegios, ‘mano dura’ con tenedores irresponsables, vacunación sobre moquillo, capacitación de personal de Policía, mejoras en presupuestos y atención veterinaria en el Capa, puntos que aún no se concretan.

Laura Stella Medina, aseguró que el número de respuestas que suministra el Capa no es atendido y que es lamentable que siendo abril, solo exista un veterinario dentro del Capa, además señaló que de los cinco directores que ha tenido el centro, la gestión de la funcionaria actual sería la peor.

Beatriz Enciso por su parte, indicó que no hay empatía con el tema animal por parte de algunos funcionarios del Capa, “no entiendo por qué trabajan en estas instituciones cuando no tiene cariño y respeto por los animales, me quedo corta esperando que haya idoneidad y empatía”, sostuvo.

Asimismo, dijo que la asociación hace parte de un comité departamental que por ahora sólo se habría quedado en el papel.

En medio de la intervención, el ciudadano Édgar Castillo, denunció presuntas presiones políticas, según dijo “funcionarios de la Alcaldía que hacen presencia en la campaña de Johana Aranda, (están) haciendo política con funciones del Capa. Dan a entender que bueno ‘les hacemos campañas de esterilizaciones o tales campañas si nos colaboran’, para mí es un delito electoral”, dijo el ciudadano, quien señaló que en la comuna Siete en el barrio Nazareth fue una funcionaria a hacer la presunta invitación política.

DATO

Desde la Alcaldía se dijo que para esta vigencia está pendiente la suscripción de un convenio por $100 millones.



Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS:

Este es el Top 10 de los mejores restaurantes en Ibagué: exquisitez y elegancia para la familia

¡Llega por aire! Restaurante de Ibagué queda entre montañas: promete una aventura

¡Misteriosa desaparición de niña en Ibagué! Tomó bus fuera del Terminal con mujer desconocida