Este es el Top 10 de los mejores restaurantes en Ibagué: exquisitez y elegancia para la familia

Si está buscando donde cenar o pasar una fecha especial, conozca cuáles son los mejores restaurantes de la Capital Musical.

El placer de comer es una experiencia sensorial única que combina el sabor, el aroma y la textura de los alimentos con el entorno y las personas con las que compartimos la comida. Es una necesidad básica del ser humano, pero también es una actividad social que nos permite conectarnos con otros y explorar diferentes culturas y tradiciones culinarias.

Descubrir nuevos sitios de comida es una aventura emocionante que nos lleva a explorar diferentes lugares, culturas y sabores. Ya sea que estemos viajando a un nuevo país o simplemente explorando nuestra propia ciudad, la búsqueda de un nuevo lugar para comer puede ser una experiencia gratificante y enriquecedora. Además, la variedad de opciones de comida disponibles hoy en día significa que hay algo para cada gusto y presupuesto.

Del mismo modo, los rankings de restaurantes pueden ser una herramienta útil para aquellos que buscan los mejores lugares para comer en una ciudad o región determinada. Estos rankings se basan en la experiencia y la opinión de los críticos de alimentos y los clientes que han visitado los restaurantes. Si bien es cierto que algunos pueden argumentar que los rankings no siempre reflejan la verdadera calidad de un restaurante, pueden ser una buena guía para ayudarnos a tomar decisiones informadas sobre dónde comer.

Por eso, El Nuevo Día trae el ranking actualizado con los mejores restaurantes de Ibagué según la plataforma de reseñas TripAdvisor, en la que se lanzó el top 10 de acuerdo a la calificación y votaciones de los clientes.

El Top 10 de Ibagué

1. María y el mar

Ubicación: Calle 41 # 4-B 25, barrio Macarena parte Alta.

Calificación: 4,5 entre 400 opiniones.

Comentarios de los clientes: “La comida es deliciosa, la atención excelente muchas felicidades por tan buen lugar éxitos y que sigan brindando ese buen servicios”, “Excelente servicio, la comida es espectacular, los cocteles son deliciosos. El lugar es divino y la música es agradable. Recomendado para ir con familia y amigos”, “lo más delicioso en comida de mar en Colombia. Excelente fusión de la cocina peruana y colombiana. Felicitaciones al chef de este restaurante”.

2. Cartel

Ubicación: Calle 40 # 4c-42.

Calificación: 4,5 entre 86 opiniones.

Comentarios de los clientes: “El lugar es muy auténtico, lujoso, y por lo tanto el servicio del personal y la comida son un hit. Además, me senté en la barra y pude evidenciar que los cócteles están hechos de licor de muy buena calidad”, “El restaurante es hermoso, indicado para tomar algo y comer delicioso acompañado de buena música y elegante Los cocteles son buenísimos”, “Es el mejor restaurante de Ibagué. Está ubicado en la zona G (zona gastronómica de la ciudad). Tiene un menú muy variado y casi siempre atiende el chef directamente. Además la música es TOP y el diseño del lugar”.

3. El Carnaval del Pollo

Ubicación: Avenida Mirolindo con calle 70.

Calificación: 4,5 entre 191 opiniones.

Comentarios de los clientes: "Buen servicio a la mesa, buen pollo buena atención, los precios muy cómodos, el parqueadero, muy amplio y aseo", "Para mi concepto es el mejor Asadero de pollos q tiene el Tolima, tienen un sitio muy acogedor q le dicen el Mirador donde preparan unos platos a la carta espectaculares, el chef q los prepara es excelente, el servicio a domicilio es muy bueno, la calidad del pollo de las carnes de los pescados en fin todo lo q preparan es muy delicioso, de excelente calidad, siempre me gusta ir allá, lo recomiendo 100%, los q no han ido vayan no se arrepentirán (sic)", "El mejor pollo asado de Colombia. Recomendable. Es muy completo trae buen acompañamiento. Papá yuca arepa ... lo mejor".

4. Augurio

Ubicación: Carrera 5 No. 41-16 Edificio F-25.

Calificación: 4,5 entre 112 opiniones.

Comentarios de los clientes: “Muy lindo todo, la comida y la ambientación y la atención súper buena. Sitio recomendado en la ciudad de Ibagué”, “Tener una zona para parquear y que sea de fácil acceso, de esta forma estaría el cliente más tranquilo”, “El ambiente y la atención fueron de lo mejor...una gran variedad de platos...recomendadisimo el guacamole augurio, las cazuelas, flautas y platos fuertes. De postre probamos la torta borracha y los churros...ambos deliciosos”.

5. De Regio

Ubicación: Calle 62 No 6-71.

Calificación: 4,5 entre 86 opiniones.

Comentarios de los clientes: “Son los mejores todos es delicioso y las personas que atienden son súper amables, me encanta que encuentras de todo y para todos”, “Un muy buen ambiente una comida muy exquisita muy lindo el lugar una experiencia inolvidable volveremos”, “Excelente variedad en desayunos con una maravillosa atención a los clientes. Ubicación estratégica en la ciudad, espectacular infraestructura”.

6. La Table de Michael

Ubicación: Carrera 4i No 41-87 barrio Macarena parte Alta.

Calificación: 4,5 entre 165 opiniones.

Comentarios de los clientes: "Muy bien atendidos, la comida una delicia. Pedimos la Trucha en salsa marinera, unas Chatas en salsa de queso azul, y un Salmón en vino blanco con champiñones. Todo espectacular. Muy recomendado", "Excelente servicio la comida deliciosa, es un lugar agradable para compartir en familia es uno de los mejores sitios para recomendar", "Excelente servicio un lugar para pasar en familia y disfrutar de sus sabrosos platos y postres una música suave, me encantó".

7. Tango

Ubicación: Carrera Séptima No. 64-02.

Calificación: 4,5 entre 71 opiniones.

Comentarios de los clientes: “Excelente lugar excelente comida el ambiente es espectacular los mejores cortes de carne que he comido”, “Maravillosa comida servida excelentemente en un muy divertido ambiente. Fuimos 28 personas y nos atendieron como reyes. Buena música además de todo.”, “Un sitoo de carne que ofrecene angus, comparado con sitios iguales de bucaramanga y medellin y bogota, es mas costoso y no tan chevere el servicio, pero en general es un buen sitio para ir a comer (sic)”.

8. Paz

Ubicación: Calle 60 No 10 - 115 Edificio Icono 60.

Calificación: 5,0 entre 37 opiniones.

Comentarios de los clientes: “Comida deliciosa y variedad en el menú, muy buena atención de los meseros, el lugar muy sobrio y elegante”, “Tuvimos el mejor de los momentos, el restaurante tiene una decoración tan especial y elegante que con sólo entrar ya se sabe que todo será maravilloso. Los platos son generosos y el sabor ni decirlo... que buena cocina. La atención es cálida y muy especial. Recomendado”, “Deliciosa la pizza, Recomendadísima! Excelente servicio, lugar cómodo, ambiente agradable y atención rápida.”.

9. Fervor

Ubicación: Calle 57 N. 7c -51 Esquina.

Calificación: 5,0 entre 51 opiniones.

Comentarios de los clientes: "En este lugar preparan una comida muy deliciosa, sin embargo los precios son un poco elevados, y los platos en que sirven parecen muy antiguos y mal trajeados. No tienen muy buena presentación qué digamos, pero en cuanto a sazón y a atención al cliente, excelente!", "Lugar muy agradable. La comida y atención muy especial. Todos los platos que probamos exquisitos. Muy recomendado", "Un excelente servicio tanto al cliente como a la hora de servir los platos a la mesa, una deliciosa comida y un lugar hermoso!".

10. Tutto Gelato

Ubicación: Calle 60 No 7 – 96, con sede en el centro comercial Combeima y la carrera Quinta con calle 39.

Calificación: 4,0 entre 142 opiniones.

Comentarios de los clientes: “Muy rica la comida, la pasta excelente. Recomiendo las pechugitas monteblanco y recomiendo la pizza de champiñones”, “Excelente calidad y sabor. El Mejor helado de Ibagué y tal vez de Colombia. La pizza muy buena. 100% recomendado. Deberían tener sede en Bogotá”, “eliciosos helados, buena atención. Los sabores nunca cambian y su calidad permanece intacta desde hace mucho tiempo. Sus pizzas son fabulosas!”.

