El parque 'Sacúdete' no se mueve

Contrario a lo que plantea el nombre del proyecto que se plasmó desde el Gobierno nacional, este sigue sin ver la luz en la capital del Tolima pese a que desde hace más de un año a través de una licitación pública se le asignó un contratista. La Secretaría de Infraestructura está pendiente de un último aval.



Desde el 2021, la Alcaldía le apuesta al proyecto denominado 'Sacúdete al parque', una iniciativa del Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) con la que se pretende dar vida a nuevos espacios para realizar actividades lúdicas, recreativas y educativas por todo el país.

Para el caso Ibagué, se destinó un predio de la Gestora Urbana con un área de 5.864 metros cuadrados, ubicado en la comuna Tres, entre los barrios Viveros, Antonio Nariño y San Simón y en donde por años ya ha existido un parque.

El trámite se desarrolla a través de la Secretaría de Infraestructura y con una inversión de $2.070 millones le fue adjudicado el pasado 16 de marzo del 2022 a la empresa A.S.S. Constructora SAS, cuyo representante legal es Diego Alejandro Sosa Robayo.

El 1 de agosto del mismo año se hizo la firma del acta de inicio y según los tiempos fijados por la Alcaldía, estaba previsto que la obra se entregará en un plazo inicial de seis meses, mismo que con una prórroga del 31 de enero de 2023 se amplió otros 30 días, para un total de 210 días. Aunque el tiempo del contrato se habría cumplido el pasado 2 de marzo, este no coincide con la realidad del escenario que quedó reducido a un enorme lote, sin hasta ahora función alguna.

Esta redacción hizo presencia en el lugar en donde constató que sí hay presencia de algunos obreros -entre cinco o seis personas-, pero el movimiento en el parque es mínimo y que además de la demolición de los pisos de los polideportivos y graderías, lo único que se ha hecho es construir estas últimas de nuevo, en el mismo espacio y con características similares.

Contrato suspendido

Según el portal de contratación estatal Secop II, el contrato a la fecha y mediante el acta 001 del 24 de febrero del 2023 permanece suspendido, en el documento se habló de la necesidad interrumpir el proceso por un término de 10 días esto con la intención de dar espera al aval de los documentos técnicos pendientes por aprobación del Ministerio del Interior, quien es el encargado de entregar los recursos.

"(...) luego de solicitudes de subsanación por parte de este ente, lo anterior teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas dentro del Convenio Marco No. 945 de 2021; por cuanto requiere de atención inmediata, pretendiendo evitar mayores dilaciones que acorten el tiempo contractual de este convenio", refiere el documento.

En ese sentido se advierte que la obra se debe reiniciar una vez se logre el aval del Ministerio, situación que parece no ocurrió o por lo menos no se ve reflejada en el Secop II, en donde no se registra ninguna novedad a la fecha desde el 1 de marzo de 2023.

De ilusión a preocupación

Cuando se anunció el proyecto, la comunidad se mostró optimista, pues la inversión proyectaba darle una nueva cara al tradicional parque que está ubicado en un punto estratégico de la ciudad y es altamente concurrido; sin embargo, la larga espera a terminado por llenar a los vecinos de preocupación por el nulo movimiento en el espacio.

Así lo confirmó Nelson Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Viveros quien acompañado de más vecinos de la zona denunció que no ven avances.

La comunidad ha mostrado su preocupación porque el escenario deje de ser funcional.

"El malestar que presenta la comunidad y toda la comuna Tres respecto al parque Sacúdete es que no avanza la obra, una obra programada para seis meses de ejecución por parte de la Secretaría de Infraestructura y no se ve el avance", señaló.

El líder comunal indicó que la obra como tal en la zona, arrancó la primer semana de febrero y que pasados cuatro meses la obra no evoluciona, "el único avance que se le ve a la obra es una gradería que ya existía, que estaba hecha en concreto sólido, la tumbaron y la hicieron en bloque de cemento", manifestó.

Además señaló que el número de trabajadores que se ven ejecutando labores es reducido y la obra no tendría ni siquiera un 10 %, "en su momento a la Alcaldía se le agradeció el hecho de ejecutar la obra, pero se tiene que ejecutar y ver, al momento, no se le ve avance, no hay ni siquiera un 10 % de lo que es la obra", denunció el presidente de la JAC.

Asimismo, sostuvo que el temor de la comunidad es que el escenario se convierta en un 'elefante blanco' cuando antes era un espacio funcional, con algunos problemas de inseguridad, pero operativo.

A la espera del aval del Ministerio

En relación con el malestar ciudadano y los cuestionamientos que existen alrededor de la puesta en marcha del parque, esta redacción contactó a la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán quien explicó que la obra ha estado frenada a la espera de la licencia de construcción que solo hasta hace unas semanas se expidió.

“Hemos adelantado un convenio con el Ministerio del Interior y de Justicia para llevar a acabo esta obra del ‘Sacúdete’ del barrio Viveros, ya tenemos unos planos aprobados por el Ministerio; sin embargo, la última aprobación para que todo quede en debida forma es la licencia de construcción, la semana pasada salió como tal la resolución y eso a que nos llevó, a que el convenio estuviera en ‘stand by’ porque hasta que no tuviéramos la licencia de construcción, pues el Ministerio no nos daba el último aval, el de definitivo de estudios y diseños para continuar con las labores de obra”, explicó la funcionaria.

Guzmán señaló que en la espera de dicho trámite lo que se alcanzó a ejecutar fueron labores pequeñas; sin embargo para todo lo que tiene que ver con cimentaciones, placas y un avance real de la obra deben tener la luz verde del MinInterior.

En ese aspecto, explicó que se prevé que la próxima semana puedan acudir a Bogotá para presentar la documentación completa y de forma posterior darle continuidad a la obra, “es darle un empujón grande porque sabemos que lo que se ha hecho es muy poco en comparación al tiempo que llevamos, pero hasta no obtener la licencia no podíamos darle continuidad como tal a las obras”, expuso.

Asimismo, señaló que en comités técnicos con el contratista y la firma interventora se habla de la posibilidad de suscribir una prórroga por cuatro meses, situación que también será discutida con el Gobierno nacional. En cuentas de la titular de la cartera se espera que el escenario pueda estar listo en septiembre, toda vez que el convenio con la nación expira el próximo 30 de septiembre.

“Sacar la licencia de construcción, y ya lo hemos vivido en otros proyectos, pues no es un trámite sencillo, siempre se toman un tiempo mientras se revisa. Yo que trabajé como revisora estructural en la Curaduría urbana número Dos, pues sé que son tiempos que llevan las Curadurías, se revisan proyectos, salen observaciones y se revisan las correcciones, tiempos por los que estamos en la espera”, puntualizó.

*Dato

Según el objeto del contrato, el proyecto se acogerá a la propuesta arquitectónica que otorga el Ministerio del Interior en este caso es la ‘Tipo 2 -opción 1’, que comprende la construcción de un salón comunitario, un auditorio múltiple cerrado, un gimnasio biosaludable, juegos infantiles, una cancha múltiple y una cancha de tenis (que a petición de la comunidad también será múltiple).