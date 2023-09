La publicación ha generado indignación en las redes sociales de los ibaguereños.

En vídeo quedó registrado el tensionaste momento entre un empleador y un grupo de colaboradores de una empresa ubicada en Ibagué, la cual sería Casta Agroindustrial Ganadera, donde al parecer, se habría presentado un caso de acoso laboral.

El clip fue compartido a través de las redes sociales de La Voz Mayor del Tolima y generado todo tipo de reacciones por la vil y lamentable manera en la que tratan a los empleados del lugar. En las imágenes se ve a un hombre insultando y humillando a otro, mientras el resto de los asistentes observan con angustia y temor.

“Les voy a decir una cosa y yo no repito, aquí el que manda es el señor Gustavo Adolfo Charry. Y no voy a repetir gústele a quien le guste…”, empezó diciendo el hombre. Posteriormente, el sujeto que vestía camibuso azul oscuro y jean simula apuntar a la cabeza del empleado y continua: “y si usted se va a quedar acá, usted sabe cómo es conmigo. ¿Usted quedó de entregar ayer el trabajo? – sí, señor (responde el empleado) – No, no sea falso, hijo de puta”. Despide al hombre y le ordena que se retire del sitio.

Acto seguido, entra un segundo individuo, quien sería otro empleador, asombrado, pregunta, ¿qué pasó? Una mujer, de falda y blusa rosada le responde que, “esto no lo perdono, oyó, Don Gustavo, a mis compañeros los respeta”. Quien sería su jefe, le contesta con gritos que lo respete a él.

Luego, se puede percibir que, a lo lejos, el primer empleador le menciona palabras soeces a la mujer. Esta afirma que denunciará el hecho. Entre tanto, hay una cámara grabando la bochornosa situación.

Se desconoce el día en el que ocurrió el evento y también el origen de este.

Cientos de ibaguereños han mostrado su indignación en los comentarios de la publicación, varios han escrito:

“Esto no se puede seguir permitiendo, tiene que tener una repercusión grande. El hecho de que sean los dueños y tengan dinero no justifica que hagan lo que quieran con los empleados y los traten de tal manera”; “Así hay que hacer con esas personas que nos faltan al respeto. Así tenga plata pero nunca humillarnos cómo si viviéramos en la esclavitud.

aplaudo a las personas que hicieron el vídeo y los denunciaron. Vendrán trabajos mejores para ustedes en dónde primero halla ética moral y bien trato a sus trabajadores”; “Muy mal; don Gustavo llegó calmado y confundido y la señora dijo la verdad muy respetuosamente. Se observa que el que está pasado de abusador es el grosero. Una persona de esas no puede liderar una organización, para retirar un empleado existe un protocolo de respeto, pero ese man se pasó!”; “Que podemos hacer. Con este caso pueblo ibaguereño para estos señores que humillan a estas personas”.

Dato

Al cierre de esta nota, se intentó entablar comunicación con la empresa en cuestión, pero no ha sido posible. Se espera un pronunciamiento oficial de las directivas.

