Hurtado dice que espera que Cortolima no sea otro "palo en la rueda" en obras de la calle 60

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado se refirió al desarrollo de las obras para la construcción del puente elevado de la calle 60, estructura que según el cronograma debería entregarse el próximo 28 de diciembre antes de que se termine el actual gobierno.



Según refirió el mandatario, ya se recibió un primer informe de la entidad del orden nacional que está verificando que no se haga ninguna afectación de tipo arqueológico y lo previsto es que el 20 de octubre se expida una resolución que permita al contratista continuar con las obras.

"Nos han dicho que el 20 de octubre se vencen los días hábiles que tienen para entregar la autorización y podremos con resolución en mano reiniciar las obras", dijo el alcalde.

Hurtado indicó que esperan no encontrar otro "palo en la rueda" en el desarrollo de la obra, e indicó que esperan la autorización de aprovechamiento forestal por parte de Cortolima, que insinuó estaría frenada por temas de tipo electoral.

"Esperamos no encontrar otro palo en la rueda en Cortolima, hoy advierto eso, porque es una obra para la ciudad, yo no me voy a llevar ese puente para mi casa, es un puente para los ibaguereños, la movilidad de la gente, se van a disminuir los tiempos de viaje notablemente al no tener esa intersección semafórica, va a haber una mejor movilidad. No importa si quieren seguir mamando gallo, entreguenlo en noviembre cuando haya pasado este proceso, pero es para la ciudad, ya habrán pasado los debates electorales que seguramente es lo que los tiene de esa manera frenándonos los proyectos, pero aquí frenan es a Ibagué", sostuvo el burgomaestre.

Cabe reseñar que la eventual tala de árboles para el desarrollo de la obra ha generado inconformismo por parte de un grupo de ciudadanos. El abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez señaló que el aprovechamiento forestal habla de la necesidad de intervenir 195 árboles en todo el sector; sin embargo, la Secretaría de Infraestructura indicó que eso no es cierto y que son solo 50 las especies que se verían comprometidas.