En el auditorio del Complejo Cultural Panóptico fue el lanzamiento del libro ‘Festival Nacional de la Música Colombiana: la historia de un sueño que se convirtió en leyenda’.



El evento contó con personalidades destacadas del Tolima y que han contribuido con el desarrollo del Festival Nacional de la Música Colombiana, así como la importancia de los medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Día para posicionar a este magno evento como uno de los mejores del país.

Lea más: Empezó la pedagogía en los giros prohibidos de semáforo de Ibagué

“Este importante libro que se lanza son las memorias del Festival Nacional de la Música Colombiana, de la Fundación, ya un festival que tiene 37 años y el próximo año se realiza su versión número 38, asimismo, la versión número 30 del concurso ‘Príncipes de la canción’ y ha tenido una connotación muy importante en la historia y tradición cultural de la ciudad porque es uno de los eventos Patrimonio Cultural de la nación, en el marco de ello se creó el día nacional de la música colombiana, también tiene un valor artístico y cultural para la ciudad, y es el primer libro, el festival nunca había tenido una publicación artística sobre su historia y en este se recoge dónde nació, cómo nació, quiénes han sido esas personas que a lo largo de estos 37 años han venido participando en el”, dijo Efraín Valencia, presidente de la Junta Directiva del Festival.

En sus 300 páginas se hace un recorrido por los 37 años de vida institucional de la Fundación Musical de Colombia y narra cómo lo que empezó como una serenata alrededor de la tumba del inmortal Dueto Garzón y Collazos se transformó en un evento que cada año reúne a los mejores exponentes de los aires andinos de la música colombiana y que ha posicionado a Ibagué como epicentro del talento nacional.

Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical de Colombia, manifestó su agradecimiento al alcalde Andrés Fabián Hurtado por el patrocinio que hizo la Administración para publicar el libro, pero sin duda alguna por el papel fundamental que ha desempeñado Doris Morera de Castro, presidenta de la Fundación Musical de Colombia para mantener vivo el Festival y la Fundación.

Lea más: Las autoridades de Salud reportaron el segundo fallecimiento por dengue en Ibagué

“Como lo decía en el prólogo, esta ha sido una labor titánica de esta mujer excepcional que se echó al hombro la creación de la fundación, es tal vez caso único en el mundo en donde un tema musical comienza en un cementerio, en donde la serenata a los maestros Garzón y Collazos, da lugar al surgimiento de esta leyenda, pero no una leyenda muerta, es muy activa, aquí se ha mezclado la importancia de la cultura para el desarrollo de los pueblos y dentro de ella naturalmente la música, y para nosotros la música andina colombiana, nuestra música y Doris no ha dejado que esa llama se extinga, además porque ha contribuido a que surjan nuevos valores, nuevas expresiones de esta música andina colombiana”, indicó el exfiscal y exministro de Justicia Gómez Méndez.

El libro que se podrá adquirir en la Fundación tiene fotografías y una narración que plasman la remembranza a los hechos, personajes y anécdotas del Festival, Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, destacando como protagonistas a los ganadores de los concursos de Duetos ‘Príncipes de la Canción’ y de Composición Leonor Buenaventura’. Asimismo, mencionan cada evento que se lleva a cabo en marco del Festival.



En medio del lanzamiento Doris Morera de Castro, presidente de la Fundación, llena de emoción, recordó a cada persona que asistió al evento que ella llamó como un lanzamiento íntimo, en su discurso de agradecimiento resaltó el aporte que han hecho para mantener vivo el Festival y a las instituciones que le ha dado el respaldo como el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué, y exaltó cómo el Festival se ha ganado el respeto.

“Esto es un homenaje a los músicos, a las personas que ha ayudado a que se mantenga y a la prensa. Estamos en el séptimo lugar de festivales más importantes del país. Hay que ponerle el alma a las cosas, con ese soporte periodístico”, refirió Morera Castro.

Asimismo, Morera Castro indicó que en el libro “podrán encontrar todos los reconocimientos y logros alcanzados por la Fundación como la declaratoria del Día Nacional de la Música Colombiana a través de la Ley 851 de 2003, el hermoso programa Jardines Musicales para la Convivencia y el gran reto que nos implicó la pandemia del Covid 19”.





El papel de los medios y El Nuevo Día

Doris Morera de Castro hizo un reconocimiento a los medios de comunicación y nombró a El Nuevo Día por el cubrimiento del Festival Nacional de la Música Colombiana.

“Tal vez sea de las cosas que más me llenan de satisfacción ver, es cómo me abren las puertas cada año.Hemos tenido más de 600 publicaciones. Informes que se han presentado a la Junta Directiva, por eso aprecio tanto el valor del periodismo, desde el segundo evento ya Antonio Melo, de El Nuevo Día, que ha sido un pilar también en este proceso me enviaba periodistas para cubrir el Festival; muchas veces esos periodistas se retiraron de allí y se iban a manejar el Festival, quiero recalcar el valor que tiene la prensa, creen que somos una institución grandísima”, comentó Morera de Castro.





¿Cómo se puede adquirir?

De acuerdo con Valencia Andrade el libro tiene un costo de cien mil pesos: “Es un libro que a través de las donaciones y aportes que se hagan a la Fundación se puede retornar, más que una transacción de compraventa es un aporte o contribución y tendrán su certificado de donación, es algo que debemos apoyar porque trabajar por la cultura es algo emblemático y sobre todo una de las vocaciones y de los componentes más representativos que tiene Ibagué por ser la Capital Musical de Colombia”, explicó Efraín Valencia.

FRASE

“No hay otro festival como el de nosotros organizado donde impera la música colombiana donde el lugar más importante son los duetos”: Doris Morera de Castro, presidente de la Fundación.