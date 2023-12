En conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, la Secretaría de Salud realizó una jornada con toda la oferta institucional como estrategia para contrarrestar el virus y prevenir el contagio y la mortalidad de más ibaguereños.

Asimismo, se inauguró el auto test del VIH para verificar de manera fácil y sencilla si una persona está contagiada.

La secretaria de Salud, Martha Liliana Ospina Gutiérrez refirió que la prueba se realiza bajo confidencialidad: “Mediante dos goticas de sangre se pueden realizar la prueba extraídas por un pinchazo en la yema del dedo, si se da el resultado positivo debe entrar a la ruta de las IPS, recordemos que ese tamizaje no es una prueba confirmatoria”, dijo la funcionaria.

Le puede interesar: Prosperidad Social entregará Kits a familias vulnerables de Ibagué

Asimismo, Ospina Gutiérrez indicó que el equipo de psicólogos y trabajadores sociales acompañan el procedimiento “porque una muestra rápida no significa que tiene el diagnóstico confirmado”.

Sida en cifras en Ibagué

Según la jefe de la cartera de Salud Municipal, en el tamizaje tienen 216 casos confirmados de VIH, de ellos 172 se han diagnosticado en hombres y 44 en mujeres: “Lamentablemente tenemos que anunciar que 20 pacientes han fallecido por esta fase Sida, de ellos 17 han sido de sexo masculino y tres femeninas. En la fase Sida tenemos 22 casos, 19 hombres y 13 mujeres”.

Lea también: Con influencers ibaguereños la Policía Detol hace llamado a no usar pólvora en esta Navidad

Estadísticas que no son alentadoras pero sirven para recordar el cuidado y la prevención del virus llevando una vida sexual responsable y haciendo controles oportunos: “Son cifras que deben prestar la atención necesaria no solo en las autoridades de salud sino a toda la comunidad, porque todos podemos poner un granito de arena para prevenir que se propague esta enfermedad, por eso estamos llegando a con pruebas rápidas para el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz, diagnosticando el a esas personas que están con la enfermedad, pero que no han sido diagnosticadas para que inicien tratamiento eficaz evitando complicaciones”, concluyó la funcionaria.

DATO

Cualquier persona puede acceder a las pruebas rápidas y gratuitas del VIH en las IPS del municipio y la Secretaría de Salud de Ibagué.

DATO

Teniendo en cuenta la clasificación del grupo etario,de 15 a 44 años, 11 fallecimientos y de 45 a 64 años, nueve decesos.





Tenga en cuenta

La Administración Municipal ha adelantado varias acciones para la lucha contra este virus con el objetivo de realizar intervención y contención, a través de estrategias como la entrega de kits e informando las rutas de atención en cada rincón de La Musical.

Es importante mencionar que el VIH/Sida no tiene cura, pero si se diagnostica a tiempo, se puede recibir un tratamiento eficaz, que permita llevar una vida sana y longeva.