Familia vivió odisea en parque extremo de Ibagué: se fracturó un pie y no ayudaron debidamente, denuncian

La joven afectada al parecer, estuvo horas sin recibir una atención médica profesional.

Una familia vivió momentos de angustia y desesperación en Yaguaré "Parque Ecoturístico y Extremo Los Sauces" en Ibagué, donde una de sus integrantes sufrió un accidente en una de las atracciones.

La denuncia se centra en la presunta falta de atención adecuada y profesional por parte del personal del parque, lo que resultó en horas de espera sin recibir la asistencia necesaria.

La crónica del accidente

María Osorio Gómez, la joven afectada, detalló los eventos en su blog online, narrando que el incidente ocurrió durante la atracción de las Bolas Choconas. La familia decidió participar en la actividad extrema, pero pronto se percataron de que algo andaba mal cuando la hermana de María sufrió una caída.

A pesar de los signos de dolor, la atención inicial consistió en un vendaje improvisado con hielo y esparadrapo por parte del personal del parque, indicó la joven en su relato.

La familia, preocupada por la condición de la joven, solicitó ayuda y se encontró con una serie de complicaciones. La atención médica prometida por el seguro del parque se dilató, y la situación empeoró mientras esperaban respuestas. María Osorio relató que la espera superó la hora y media, durante la cual intentaron obtener información sobre la atención médica prometida, sin resultados positivos.

“Al acercarme a la señorita, ella estaba en mil cosas, le pregunté qué había pasado con la atención y dijo, “Ay, no me han contestado”-, mientras revisaba su celular, me senté a su lado para esperar una respuesta. Los minutos pasaban y yo iba perdiendo la paciencia. Aquí ya había pasado más de hora y media desde la caída de mi hermana. Ella me preguntó la hora del incidente, a lo que respondí, tal vez, un cuarto para las 12 y, dijo, no eso fue hace mucho tiempo. Voy a escribir que fue hace poco. Levante los hombros y dije, “No sé, sólo quiero saber si nos van a ayudar””, indicó la joven en su blog.

La frustración de la familia aumentó al notar la aparente falta de protocolos para manejar este tipo de situaciones en el parque extremo. La ausencia de una silla de ruedas en condiciones y la carencia de un botiquín básico fueron puntos señalados en la denuncia. La respuesta de los empleados, según la narración de María, fue insatisfactoria y poco colaborativa, generando más descontento en medio de la emergencia.

La resolución del problema

Finalmente, la familia logró que un supuesto dueño del parque llevara a la hermana de María a un centro médico, donde se determinó que tenía una fractura en el peroné. A pesar de que el hueso no se desplazó, la situación pudo haber tenido consecuencias más graves.

La denuncia de María Osorio no solo se centra en su experiencia personal sino que hace un llamado de atención a la regulación y protocolos de seguridad en parques extremos. Cuestiona la falta de medidas básicas, como un botiquín y una silla de ruedas en condiciones, y destaca la importancia de establecer estándares para garantizar la seguridad y atención adecuada a los visitantes.