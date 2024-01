Esta es la millonaria multa que deberán pagar quienes ocasionen incendios forestales en Ibagué

Además, podría ser enviado a la cárcel por más de 10 años. Conozca las recomendaciones para evitar este tipo de infracciones.

Provocar un incendio forestal en Ibagué podría dejarlo en quiebra y hasta en la cárcel. Según el artículo 350 del Código Penal, si una persona es sorprendida generando este tipo de emergencias, podría recibir una sanción de 11 años de cárcel y una millonaria multa de más de $ 20.000 millones.

Es por eso que, desde la declaratoria de alerta naranja, la Administración Municipal intensifica las acciones para evitar que hayan afectaciones a la vegetación y zonas verdes de la ciudad.

"Iniciar incendios forestales, propiciar que estos ocurran y que dañen nuestro ecosistema tiene cárcel y sanciones pecuniarias, todos tenemos responsabilidades en la gestión del riesgo como lo establece la Ley 1523", explicó Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Con respecto a las recomendaciones para evitar los incendios forestales y también cuidar el ambiente, la funcionaria mencionó las siguientes:

-No arrojar fragmentos de vidrios y/o baterías de celular o pilas.

-No arrojar colillas de cigarrillos a los pastizales.

-No iniciar fogatas.

-Usar protector solar e hidratarse bien por los efectos de los rayos del sol.

-No usar mangueras para regar las plantas y lavar los vehículos.

-Verificar las conexiones de acueducto de las casas para mitigar las fugas.