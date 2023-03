“Ser mala gente y no ponerle cuidado a nadie en la calle”: aumentan las víctimas de atraco en Ibagué

Tres mujeres en Ibagué aseguran que fueron víctimas de un ciclista. Al parecer, el hombre a través de una sustancia las somete para quitarle las pertenencias.



El primer caso le sucedió a dos menores de edad que salían de practicar deporte.

De acuerdo con la versión de las jovencitas, se trata de un hombre entre 35 a 40 años, iba en bicicleta.

“Les pidió que le hicieran un favor, que mucho gusto y les dio la mano. A partir de ese momento, ellas hicieron todo lo que él les decía. Les pidió que le ayudaran a buscar algo en su celular. Después les pidió que siguieran bajando con él, hasta una esquina, en un lugar retirado”, indicó la progenitora de una de las menores.

La mujer relató que las muchachas le entregaron los celulares al ciclista, sin poner resistencia. Ambos dispositivos eran de alta gama. El hombre arrancó en la bicicleta y cuando las estudiantes reaccionaron, ya no estaba ni por las curvas.

Los padres consiguieron la grabación de una cámara de seguridad. En el video efectivamente se observa que las muchachas le entregan los celulares.

Cerca a ‘la 60’

Otra ciudadana contó a través de Facebook que un ciclista, que tenía acento rolo, la robó. “Salía del trabajo para la casa cuando un sujeto en una bicicleta Optimus negra con stickers negros mate, vestido con licra de ciclismo completo, se me acercó y me dijo que era nuevo en la ciudad (tenía acento muy rolo) y me preguntó por un parque que tuviera pista de patinaje y demás deportes”.

La joven señaló que a los 30 segundos de iniciada la conversación, ella empezó a sentir náuseas y la cabeza muy caliente. Minutos después, se percató que no tenía el bolso ni sus pertenencias. El hecho ocurrió cerca a la calle 60 con Avenida Guabinal.

“Es mejor pasar por mala gente y no ponerle cuidado a nadie en la calle”, reiteró.

DATO

El hombres les da la mano y ellas se sienten mal y les entregan las pertenencias.

