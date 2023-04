Herido en guardería canina: usuarios denunciaron ausencia de cuidado en un perrito

Un caso de presunta negligencia y maltrato animal se presentó en una guardería canina de Ibagué. Dos personas aseguran que un perrito de raza bull terrier no recibió la atención necesaria en el lugar, y como consecuencia, el animalito presentó heridas. Asimismo, aseguran que la persona encargada no se responsabilizó por el hecho.

Experiencia traumática

Hayat es un peludito raza bull terrier que fue rescatado en enero. Previamente, el animalito sufrió de maltrato. Pese a ello, la persona que se encarga de su cuidado describe que el perro se comporta de manera cariñosa y convive tranquilamente con humanos y otros peluditos.

Luego de recibir atención veterinaria, la persona que cuida a Hayat decidió asesorarse sobre su cuidado y el proceso que debía llevar. “Él llegó a la guardería porque no sé nada de rescate de perros. Una fundación me apoyó. Yo le iba preguntando cosas y me iban diciendo qué hacer, a dónde llevarlo”, comentó.

Después de pasar por la castración, Hayat estuvo en guarderías, donde no hubo ningún inconveniente, gracias a su carácter tranquilo y cariñoso, describió la persona.

Sin embargo, la historia fue diferente cuando el perrito fue llevado a una guardería canina ubicada en el barrio Venecia. “La primera vez que lo llevé, no quería entrar, se echaba para atrás. Estaba pegado al piso, tuve que alzarlo un poco. Finalmente accedió a entrar”, relató la persona, quien lo dejó allí unos días y luego tuvo que pagar más. Sin embargo, esta semana las cosas salieron un poco mal. Unos videos sobre una posible pelea entre caninos en el interior del sitio se hizo viral.

“Fui por él al final de la tarde y dijo que era culpa de él, que él había empezado todo, que la gente en el video sólo grabó una parte y nada más. Yo no podía ni hablar, fue horrible. Mientras ella hablaba, el perro metió la colita entre las patas. Dijo que era una pelea que ella no pudo separar, aunque lo intentó”, relató la persona, que agregó que la encargada del lugar culpó a Hayat. La pelea fue con un pitbull y un pastor alemán.

La persona denunciante aseguró que la encargada de la guardería no se responsabilizó por el hecho, sino que además no insistió en preguntar por su estado. El perro tuvo que recibir atención veterinaria por las heridas sufridas. Asimismo, le fue practicado un cuadro hemático y radiografías. Finalmente, agregó que Hayat presenta un cuadro de anemia.

¿Qué respondió el centro?

A través de sus redes sociales, el hogar indicó que la Policía Ambiental y expertos en veterinaria visitaron el lugar y no observaron que hubiera maltrato en los animales a cargo del sitio. También indicó que “todos los humanos cometemos errores” y que siempre hay que verificar las dos versiones de una historia. También indicó la encargada que “Se aclaró el percance por la pelea de los tres caninos, uno de los cuales solo está haciendo escarnio público, pero se estará al tanto del proceso”.

DATO: El incidente habría ocurrido al mediodía del sábado, pero según las personas denunciantes se enteraron alrededor de las 7:00 p.m.

