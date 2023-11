Esta mañana se registró un sicariato en un municipio del norte del Tolima. La víctima mortal fue un reconocido prestamista de 32 años de edad, oriundo de La Dorada (Caldas).



Jhair fue asesinado por un sicario

Eran alrededor de las 9:30 de la mañana de hoy, cuando los residentes del barrio Villa del Sol en Mariquita, fueron alertados por varios disparos provenientes de la residencia de Jhorman Jhair Velásquez Rubio, un reconocido prestamista de 32 años de edad, quien fue atacado por un sujeto que llegó hasta una de las ventanas de la casa y le disparó en varias ocasiones con arma de fuego.

La víctima cayó tendida en el suelo y fue socorrida por sus familiares, quienes lo trasladaron a las urgencias del hospital San José, donde a pesar de la atención médica, falleció debido a la gravedad de las dos heridas ocasionadas por los proyectiles en su parte frontal.

De manera extraoficial se conoció que Velásquez Rubio registraba una anotación judicial en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por el presunto delito de homicidio, en hechos ocurridos en Lérida en el año 2016.

Sobre Jhorman Jhair se pudo establecer que era oriundo de La Dorada (Caldas), padre de familia y reconocido por su trabajo en esa región. “Solo te agradezco que sin ser tu hija me querías como una y me diste un lugar en tu familia. Te recordaré siempre, no sabes el vacío que siento, siempre cuidare a tu hijo”, expresó una de las allegadas a la víctima.

El último homicidio que se había registrado en Mariquita ocurrió el pasado domingo 5 de noviembre, cuando fue asesinado el comerciante Jorge Octavio Martínez Marín, quien fue atacado con arma de fuego frente a la Casa de los Pintores, en la carrera Segunda entre calles Tercera y Cuarta. Con este ya serían 22 los homicidios que se han registrado durante este año en Mariquita, ocho casos más en comparación con el 2022.