En un delicado accidente de tránsito murió un motociclista vía a La Línea.

Los mensajes lamentando el fallecimiento de un motociclista en carreteras del Tolima no paran en las redes sociales. El ciudadano murió en la tarde del sábado.

Invías a través de sus cuentas digitales informó que el sábado por la tarde la vía entre Cajamarca y Calarcá fue cerrada como consecuencia de un accidente de tránsito en el que perdió la vida una persona.

Las autoridades acordonaron el sitio para realizar el levantamiento del cadáver.

Al parecer, el motociclista se movilizaba hacia el occidente del país, pero cuando iba por el kilómetro 51 sector conocido como La Vuelta del Cinco, de la vía Cajamarca - Calarcá sufrió el siniestro vial.

El motero murió en el lugar de los hechos sin poder ser auxiliado.

Se conoció que el fallecido se llama Michael Andrés Sánchez Roballos, un joven natural de Pereira que presuntamente viajaba hacia esta ciudad.

Conocidos expresaron su tristeza por la inesperada partida de Sánchez Roballos:

"Siempre le he preguntado a la vida por qué no nos da chance de despedirnos de los que queremos, por qué llega a pedirnos la vida sin previo aviso sin darnos la oportunidad de un último abrazo, un último beso o un último te quiero mucho. Hoy te nos fuiste sin poder darte ese último adiós sin poder ver por última vez esa sonrisa coqueta que tanto nos gustaba y sin poder disfrutar de esos momentos donde las risas y carcajadas no podían faltar. Gracias a Dios por haberme permitido conocerte y disfrutar muchísimo tiempo contigo guardaré esos momentos en mi mente y mi corazón como mi mayor tesoro", público en Facebook una allegada de la víctima.