Dos personas sufrieron quemaduras en un incendio vehicular ocurrido en el Tolima

Dos personas que viajaban en un carro particular por una vía que conduce al sur del país, sufrieron quemaduras en medio de un incendio vehicular.



Se salvaron de milagro

Los cuatro ocupantes de un automóvil color gris marca Chevrolet Sprint de placa PLJ 174, se salvaron de morir calcinados en medio de un incendio vehicular registrado la tarde de ayer en el kilómetro 89 más 100 metros de la vía Espinal - Neiva, a la altura de Natagaima. Dos personas sufrieron quemaduras de primer grado y fueron llevadas a un centro médico, mientras que las otras dos salieron ilesas.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de dicho municipio, sin embargo, se conoció que solo pudieron acudir al llamado de los afectados alrededor de una hora después de iniciada la conflagración, esto debido a que, según lo manifestado por el comandante Eduardo Lis, tienen un vehículo asignado pero deben contar con un permiso para movilizarse, pues este solo puede ser conducido por un funcionario de la Alcaldía.

“Sobre las 3:30 p.m. Se informó de un incendio vehicular sobre la ruta Natagaima - Castilla, sobre la vereda Baloca, este incendio, al parecer según la investigación de la seccional de tránsito y transporte, se produjo a raíz de un corto circuito”, indicó Ernesto Lis, comandante de los Bomberos de Natagaima.

Asimismo, dio a conocer el grave problema que tienen en dicho municipio por cuenta de la falta de apoyo por parte de la Alcaldía a los organismos de emergencia: “Cuál es el problema del Cuerpo de Bomberos de Natagaima, que desde el 15 del mes pasado estamos en cese de actividades debido a que no se le cancela el dinero que se debe y no hay contratación, sin embargo, eso no nos hace inmunes para manejar la parte humanitaria, uno no sabe que personas estén atrapadas o qué haya sucedido”, explicó.

También justificó la tardanza en la salida de la máquina a atender el incendio: “La demora del vehículo la tiene la Administración Municipal como es de conocimiento de los medios. Salimos tres unidades a prestar el servicio para evitar alguna complicación sobre la ruta 45, entre Neiva y Girardot”. Al parecer, dicho carro fue comprado con recursos de regalías, pero el actual gobierno de Natagaima no ha firmado un contrato de comodato para entregarlo al Cuerpo de Bomberos y mientras eso ocurre, deben solicitar permisos y esperar que algún conductor esté disponible.

Debido a este problema, esperan que las relaciones entre los Bomberos y la Alcaldía durante la próxima Administración, pueda mejorar en beneficio de los habitantes de Natagaima.