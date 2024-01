Gualanday está de luto: la comunidad se unió para darle el último adiós a Camilo

Los habitantes de Gualanday se unieron para despedir al joven de 18 años que fue asesinado durante la primera noche de las fiestas del retorno, que fueron canceladas.

Tristeza en Gualanday por muerte de Camilo

Sobre las 8:00 p.m. de este domingo 7 de enero, cientos de habitantes del corregimiento Gualanday y algunas veredas de Coello, se reunieron en el peaje de Buenos Aires para recibir el cuerpo de Camilo Galeano, el joven de 18 años de edad que fue asesinado con arma blanca el viernes, durante la primera noche de las fiestas del retorno que tenían planeado celebrarse el puente festivo.

A raíz de este hecho, todos los eventos fueron cancelados y la noche del sábado, en lugar de bailes y alegría, la gente le dio paso a una velatón en el parque principal, como una gran muestra de solidaridad con los familiares del muchacho, quien se desempeñaba como barbero.

Santiago Herrera, alcalde de Coello, hizo mención a este suceso en declaraciones entregadas al medio Tolima en Grande: “Lamentamos profundamente esta situación, extendemos nuestras condolencias a la familia del joven y al corregimiento de Gualanday. Tengo entendido que este joven era una persona muy apreciada por la comunidad, trabajador, emprendedor, un joven con unas cualidades rescatables, características de la gente del municipio de Coello”, dijo.

El crimen

El mayor Diego Alejandro Sánchez, comandante del Distrito de Policía Espinal, se refirió a este homicidio: “El Departamento de Policía Tolima se permite informar que el día 5 de enero del presente año, siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, ingresa al hospital del municipio del Espinal una persona de sexo masculino, quien pierde la vida a causa de heridas ocasionadas con arma cortopunzante, presuntamente en un hecho de intolerancia o riña presentado en el corregimiento Gualanday, municipio de Coello”.

Asimismo, indicó que “a esta hora el hecho es materia de investigación por parte del equipo especial de policía judicial del CTI, donde se obtiene lo que sería un proceso de judicialización. La policía de Tolima hace el llamado a la comunidad para implementar el valor de la tolerancia, el respeto por la vida, así mismo mesurar el consumo de bebidas embriagantes”.

Por su parte, el alcalde indicó que el crimen generó algunos problemas de orden público, esto debido a que la gente habría identificado al responsable y presuntamente querían lincharlo cuando fue llevado a la estación de Policía, donde los uniformados controlaron la situación.

Fiestas sin apoyo de la Alcaldía

Santiago Herrera explicó que las fiestas del retorno en Gualanday no contaban con acompañamiento y autorización debido a varios motivos. De ahí que la misma comunidad fue la que decidió conformar un comité organizador para llevarlas a cabo y de esa manera ayudar a dinamizar la economía de dicho centro poblado.

“Cabe aclarar que estas fiestas que se celebran tradicionalmente en nuestro municipio, por cuestiones logísticas, de presupuesto y de seguridad, no habían sido aprobadas por parte de la Alcaldía. Se había notificado y se notificó al comité organizador de las fiestas, que no autorizamos la realización de este tipo de eventos, que no participabamos ni avalabamos el uso de espacio público ni tampoco la celebración de las fiestas”, indicó el mandatario de los coellunos.