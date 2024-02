Una mujer fue víctima de hurto mediante ‘paquete chileno’ en el centro de Ibagué

Una mujer denuncia que un sujeto le hurtó aproximadamente tres millones de pesos mediante la modalidad de ‘Paquete chileno’ en el centro de Ibagué.





El hurto

El pasado lunes 29 de enero en el centro de Ibagué, una ciudadana fue víctima de hurto a través de una antigua modalidad conocida como ‘Paquete chileno’, la cual consiste en engañar a la víctima simulando que a uno de los delincuentes se le cae un fajo de billetes que resulta ser falso pues se trata de un atado de recortes de papel periódico con un solo billete real en la parte externa.

La víctima relató que este hombre actúa con otros cómplices, entre estos una mujer, quienes estudian a las personas que realizan retiros o consignaciones en los bancos, pues a ella le ocurrió que una señora la siguió hasta la calle 15 con carrera Tercera y allí simuló recoger un enorme fajo con billetes de $50 mil pesos antiguos y al ver que esta la estaba observando, le ofreció repartir el dinero, para lo cual la convenció de ir hasta una panadería de la calle 15 con carrera Quinta.

Leer: Le cortaron el vuelo a ‘Los Pájaros’, banda de presuntos extorsionistas en Ibagué y Pereira

Una vez estaban allí, llegó el cómplice de la mujer, quien aseguró que el dinero que se había encontrado le pertenecía, pero esta se negó a entregárselo. En ese punto, la víctima de la estafa ya tenía pensado irse, pero la cómplice del ladrón le insistió que se quedara y salieron juntas de la panadería, siendo abordadas nuevamente por el mismo sujeto en la calle 16 con carrera Séptima.

En esta bolsa de tela sellada le entregaron el ‘paquete chileno’ a la víctima.

El hombre, visiblemente preocupado, pidió que le mostraran de nuevo el fajo que supuestamente se habían encontrado, sin embargo, al verlo aseguró que esa no era su plata y se marchó, pero antes de irse, en medio de artimañas, entre ambos convencieron a la víctima de que entregara su dinero y a cambio le dieron una bolsa sellada.

Le puede interesar: Feminicidio en el Tolima, mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental

La víctima accedió al pedido de los delincuentes y en medio de la confusión, les entregó tres millones de pesos en efectivo que estos simularon depositar en una bolsa que después le regresaron, no obstante, cuando la denunciante se marchó del sitio y revisó el paquete, se dio cuenta que era un rollo de pedazos de periódico, cortados del mismo tamaño de sus billetes.

El supuesto ladrón, al parecer, ha sido capturado varias veces por el mismo delito.

Debido a esto, dio aviso a las autoridades, cuyos uniformados revisaron las cámaras de vigilancia del sector e identificaron al presunto estafador, el cual sería el mismo sujeto que ha cometido otros robos similares en otros municipios del Tolima y en ciudades cercanas donde es conocido como Gentil Burgos.

Además: En el Tolima un hombre fue sorprendido abusando sexualmente de una perrita

“A veces nos confiamos de las personas y resultan ladrones. Dos personas en el centro de Ibagué me robaron, por favor necesito que me ayuden a encontrar al señor, ha robado muchas personas, esta vez fui yo, más adelante puede ser otra persona. Agradezco de corazón que me puedan informar si lo ven para informar a la policía, él mantiene en diferentes lugares como Neiva, Espinal e Ibagué y otras ciudades”, indicó la afectada.