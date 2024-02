La tarde de este domingo, organismos de socorro encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 24 años, quien falleció por inmersión en un río del Tolima.



Michael se ahogó en el Sumapaz

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Seccional Tolima, informó que al mediodía de este domingo 25 de febrero, fueron alertados por un pescador del río Sumapaz, a su paso por Melgar, acerca de la muerte por inmersión de un joven turista bogotano de 24 años, quien estaba junto a cuatro amigos en un sector conocido como ‘El Charco de las Cruces’.

La víctima, identificada como Michael Jamith León Adames, habría intentado cruzar el río junto a otro compañero en esa zona donde hay varios peñones, sin embargo, no lo logró. Según lo manifestado por el mayor Vélez, “el joven tiene inmersión, pide auxilio, no logra salir, el compañero corre a socorrerlo, pero no puede porque por el desespero no podía hacer las maniobras correspondientes”.

“El pescador lanza la atarraya para ver si el compañero puede sacarlo, pero tampoco es posible. Luego llega la Policía, Bomberos, Defensa Civil y nos trasladamos al sitio donde hizo la inmersión, con la medidas de seguridad como chalecos y unos ganchos para hacer el barrido y buscar en la zona”, explicó.

Asimismo, se pudo establecer que los Bomberos utilizaron una malla para un barrido, sin embargo, fue difícil encontrarlo, debido a que el charco tiene una profundidad de entre siete y ocho metros. Finalmente, hacia las 2:40 de la tarde, lo hallaron en el mismo sitio donde se había ahogado. El cuerpo fue extraído y entregado a las autoridades competentes para realizar los actos urgentes.

El director de la Defensa Civil Seccional Tolima, entregó recomendaciones para evitar este tipo de accidentes: “recordamos a la comunidad que es indispensable que eviten realizar este tipo de actividades recreativas en los ríos. Hemos sido insistentes en esta información de evitar hacerse hacia la parte honda, recordemos que los ríos tienen unas moyas que son unos remolinos que cualquier cuerpo u objeto que caiga en ellos, lo arrastra hacia el fondo”.

“Si no tiene experiencia en natación en los ríos, es preferible que no lo hagan, no hacerse en la parte honda. Aunque estamos en temporada seca, los ríos tienen buena profundidad como en este caso y se pueden presentar situaciones lamentables. Estamos acompañando a la familia en esta lamentable situación y estamos listos en paz o emergencia”, indicó el mayor Luis Fernando Vélez.