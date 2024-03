Dilan Steven, el joven asesinado por sicarios en el Tolima

Las autoridades informaron que un joven de 26 años de edad, fue asesinado con arma de fuego en las últimas horas en el Tolima.



El crimen

La Policía Nacional dio a conocer un hecho violento registrado en zona rural del Espinal. Se trató de un homicidio, ocurrido en la vereda Minuto de Dios, lugar donde sujetos atacaron con arma de fuego a un joven de 26 años de edad, quien falleció debido a que fue víctima de varios disparos.

Sobre la persona asesinada, El Nuevo Día conoció que se trata de Dilan Steven Lozano, un joven de 26 años de edad, oriundo de Flandes y residente en Espinal. Era padre de un niño y una niña.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante del Departamento de Policía del Tolima, se refirió a este homicidio, ocurrido aproximadamente a las 10:00 de la noche del pasado domingo 10 de marzo: “Hace más de un mes no habíamos tenido un hecho que afecte la vida de las personas en ese municipio. Anoche (domingo) sobre las 10 de la noche, informamos de un hecho de sicariato en el municipio, donde un joven pierde la vida”.

“Decirles que al responsable o responsables, los voy a capturar. No voy a permitir ya el homicidio que había estado tan controlado en el municipio y que hechos violentos vuelvan a cometerse en este sitio. Voy a capturarlos, ya designé un responsable, el capitán Valencia, jefe de la Sijín Espinal. Un capitán, va a ir por ustedes y los voy a capturar. Es mi responsabilidad, es mi compromiso, no voy a trabajar, voy es a capturarlos, a dar resultados”, indicó en tono enérgico el coronel Ojeda.

El comandante de la Detol explicó que El Espinal “es la ciudad modelo, la joya de la corona. Salimos de ese deshonroso ranking de las 20 ciudades más inseguras de Colombia para que un hecho como este me venga a entorpecer y además sé que he tenido un incremento en el hurto de motos pero ya estamos dando resultados que vamos a mostrar prontamente y a todas esas organizaciones que me están robando ahí en la carrilera, los voy a desarticular, a todas esas bandas”, dijo el coronel.

“La seguridad en El Espinal había estado medianamente controlada. Se presentaban hechos de intolerancia, pero ya un homicidio raya con las afectaciones a la seguridad. Vamos a dar resultados y todos los espinalunos tienen que sentirse tranquilos de que su Policía Nacional va a trabajar y el capitán Valencia, jefe de la Sijin Espinal, va a dar resultados”, puntualizó el oficial.