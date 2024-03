"Si no vivía con él, mejor que no viviera": hombre habría intentado matar a su esposa en Icononzo

El presunto agresor, al parecer, creyó que ya estaba muerta y huyó



La Fiscalía adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Tolima logró que se impusiera una medida de aseguramiento intramuros a Miguel Ángel Matamoros Pulido, acusado de presunto feminicidio agravado tentado, delito que no aceptó haber cometido.

El material probatorio presentado por el ente acusador respalda la acusación contra el hombre por la agresión a su ex compañera sentimental en Icononzo, Tolima, el 25 de diciembre del año pasado. Según el testimonio de la víctima, Matamoros Pulido llegó temprano a su casa en el barrio Los Almendros portando una navaja y amenazándola con matarla ya que según el sujeto, “si no vivía con él, lo mejor era que no viviera”.

La mujer relató que fue conducida a la cama, donde logró protegerse con una sábana mientras recibía golpes con la navaja. El agresor, convencido de haberla asesinado, huyó del lugar.

La Fiscalía considera que estos hechos están motivados por violencia de género. La relación entre ambos duró aproximadamente 8 años y medio, pero se deterioró en enero de 2023, cuando el acusado comenzó a trabajar en Melgar, lo que generó desconfianza e inseguridad en él, llevándolo a comportamientos controladores y violentos. Además: Se conoció la identidad de la mujer que falleció en la terminal de Ibagué al bajarse de un bus

Matamoros Pulido, de 46 años, fue detenido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio La Virgen de Icononzo, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de garantías de Ibagué.