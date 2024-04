“No podemos desfallecer”: sentida petición de la gobernadora durante búsqueda de Eileen

La gobernadora del Tolima, estuvo en Roncesvalles este jueves, liderando la búsqueda de la menor desaparecida desde hace ocho días en esa región.



Sigue la búsqueda

Cientos de mujeres y hombres de la Policía, el Ejército, organismos de socorro, Alcaldía, dos binomios altamente entrenados en actividades de rescate y un dron con detección de calor, siguen buscando a la pequeña extraviada en una región limítrofe entre Roncesvalles y San Antonio. “No podemos normalizar ningún tipo de violencia”, alertó Adriana Magali Matiz en su visita a la región.

“Yo quiero invitar aquí a la Defensa Civil, a los Bomberos, por supuesto, a la Policía, al Ejército Nacional y a la Fiscalía, a que nos sigan acompañando en esta tarea. No podemos desfallecer, no podemos dejar esto así, esto no puede quedar en la impunidad o con la incertidumbre de qué ha pasado”, fueron las frases de aliento de la gobernadora Matiz, quien llegó a Roncesvalles y propiamente a la vereda El Cedral, donde desapareció la niña Eileen Páez.

En esa zona rural, ubicada en la vía Roncesvalles - Playarrica, se concentran las acciones de búsqueda desde el pasado viernes, 5 de abril. La mandataria se reunió con todas las autoridades presentes allí y con representantes de la comunidad para trazar un propósito común: continuar con las intensas labores de búsqueda hasta encontrar a la pequeña Eileen.

“A todos nos duele en el corazón y en el alma lo que ha pasado con ella. Yo vuelvo y reitero que sigo con la esperanza, primero la fe en Dios, de que ella esté con vida aún y esa esperanza la voy a tener hasta el último momento. Reiterarles que todo el acompañamiento que tengamos que hacer desde la Gobernación, lo haremos”, sostuvo Matiz.

Matiz, también le entregó un mensaje sentido al mandatario local de Roncesvalles: “tenemos toda la disposición. Alcalde: usted no está solo, aquí estamos con usted acompañándolo y estamos acompañando a toda la comunidad del municipio de Roncesvalles y también prestándoles todos los medios para que ustedes puedan llevar esta tarea”, enfatizó la gobernadora.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance: coronel Luque de la Sexta Brigada

El coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, afirmó que ha puesto a su disposición un equipo altamente entrenado en actividades de búsqueda y rescate. “Está en la zona un binomio que tiene entrenamiento diferencial en búsqueda de personas que son nuestro canino Hachi y el soldado profesional Hinestroza. También, hemos trasladado al lugar un dron con una capacidad de cámaras con visión infrarroja para detectar el calor de los cuerpos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, dijo el alto oficial.

140 hombres y mujeres de la Policía Nacional también están en la zona

A su turno, el coronel Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía Tolima afirmó: “continuamos en la búsqueda. No descansaremos hasta dar la buena noticia de encontrar a la menor desaparecida. Ya se dispuso el refuerzo de 40 hombres más que iniciarán la búsqueda a partir de este viernes. Viene un binomio con canino, asignado desde nuestra jefatura nacional de Policía en Bogotá. Nuestra presencia aquí es de 140 hombres y mujeres dispuestos y entrenados”.

“Acá nunca había pasado nada parecido”: Cristina Muñoz, habitante del sector

La señora Cristina Muñoz, quien habita en esta región rural afirmó que “acá nunca había pasado una cosa de estas. Como madre de una bebé digo que la tranquilidad se pierde, tengo un nudo en la garganta, sólo nos queda esperar y confiar que la niña aparezca sana y salva”.

“Es muy desconcertante lo que pasa: Si mi hijo es responsable yo mismo lo denuncio”: Marisela Lozano.

La señora Marisela Lozano es la madre del padrastro de la niña y dijo lo siguiente: “Ha sido una situación muy difícil la que estamos viviendo. No saber nada de la niña es muy destrozante para nosotros. Nadie sabe lo que estamos viviendo. Hay muchos comentarios, es agotante y desconcertante. Ahora la prioridad es encontrarla. Si mi hijo es responsable yo mismo lo denuncio”.

Al finalizar su visita, la gobernadora motivó a toda la comunidad de la región para que apoye las labores de búsqueda y para que no permitan que se aniden en los territorios las violencias contra las mujeres: “no vamos a normalizar ni esta situación ni cualquier otra que se presente contra nuestras niñas, niños, jóvenes y contra nuestras mujeres. No vamos a desfallecer”, concluyó.