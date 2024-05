Recolector de café que llevaba 25 años desaparecido fue entregado a su familia en Ataco

En menos de un año, la UBPD entregó de forma digna el cuerpo recuperado por el equipo forense de la Entidad a sus padres y hermanos, quienes pudieron darle su último adiós en medio de abrazos, emotivos reencuentros y comida con sabor a campo.



25 años desaparecido

Una sorprendente montaña llena de tumbas se eleva a metros sobre uno de los espacios mejor conservados de Mesa de Pole, en Ataco. Allí se encuentra el cementerio de la vereda, un lugar privilegiado en clima y paisaje donde reposa el cuerpo de Roberto*, luego de que familiares y amigos pudieran darle un funeral digno, 25 años después de su desaparición.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, territorial Tolima, localizó y recuperó el cuerpo de Roberto, un joven recolector de café que por su oficio transitaba continuamente entre Rioblanco y Ataco. Un 11 de marzo de 1999, y después de una larga jornada de trabajo, decidió ir a Ataco a tramitar su cédula, un municipio altamente afectado por la presencia de grupos irregulares que ejercían prácticas de control territorial, incluyendo la desaparición de personas que transitaban entre las veredas de Campo Hermoso, Pomarroso, Líbano, La Unión, Darien, Buenos Aires, José María Oviedo, El Cairo y Carrusel.

Leer: En Tolima: mujer cansada de que su esposo la golpeara, lo denunció y este fue capturado

Su desaparición se registró en zona rural del corregimiento de Santiago Pérez, donde fue interceptado por un grupo al margen de la ley que presuntamente lo asesinó porque no tenía documentos, situación que les generó desconfianza. Su cuerpo fue hallado por la comunidad y enterrado en el mismo lugar debido a las dificultades para transportarlo hacia un cementerio cercano.

Su hermano, Miguel*, fue el primero en emprender su búsqueda, caminando la misma ruta hasta llegar a la vereda donde la comunidad le informó del hallazgo de una persona sin vida con características similares a las de Roberto. A pesar de su ardua investigación y de estar muy cerca del lugar donde posiblemente estaba el cuerpo, tuvo miedo de continuar y terminar muerto. “Como familia campesina es muy duro saber dónde está y no poder hacer nada. Llegamos a la conclusión de cerrar este capítulo. Es importante insistir y buscar el apoyo de entidades que quieran ayudar a familias que, como nosotros, viven la misma situación”, señaló.

Le puede interesar: Estos dos hombres fueron capturados en Tolima por delitos contra menores de edad

El resultado de esta investigación humanitaria y extrajudicial fue posible gracias a la información que recibió la Entidad por parte de sus familiares, contrastada con fuentes de la comunidad en el marco de la implementación del Plan Regional de Búsqueda de Cordillera Central.

Su cuerpo fue recuperado en 2023 por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y entregado recientemente por la Entidad de forma digna a sus padres y hermanos, quienes pudieron darle su último adiós en medio de lágrimas, abrazos, emotivos reencuentros y comida con sabor a campo.

“Realizamos dos recorridos de localización con aportantes al posible lugar de enterramiento, lo que nos permitió avanzar en la recuperación del cuerpo en el área indicada, la cual contaba como referencia con un alambre de púas que años atrás había sido puesto por su padre, cuando fue por primera vez a buscar a su hijo”, explicó Claudia Angelica Beltrán Barrera, investigadora de la UBPD Tolima.

Su papá, Carlos*, un minero artesanal de 78 años que pasa sus días trabajando hombro a hombro en este oficio, también buscó a su hijo en el mismo lugar que la comunidad y Miguel le habían dicho. Fue cuando se le ocurrió enterrar un alambre de púas en el sitio, exactamente a diez pasos de la carretera. Pese a que insistió con entidades judiciales en aquel momento, nunca logró una respuesta satisfactoria.

De interés: Falleció conductor de tractocamión que se incineró anoche vía a Cajamarca

“Aún recuerdo cuando llegaba del trabajo y se sentaba en mis piernas y se ponía a jugar conmigo. Con darle sepultura a su cuerpo, mi corazón descansa”, expresó Carlos, quien despidió a su hijo en medio de un grato reencuentro con parientes que no veía desde hace dos décadas.

Durante el acompañamiento psicosocial, algunos relatos de los familiares se orientaron a honrar su memoria. “Desde que mi hermano desaparece la mente de mi madre se ha venido deteriorando. Esto (la entrega digna) tenía que pasar ahora, porque más adelante no lo podría recordar. Con el tiempo ya no nos va a recordar ni a nosotros, para ella ha sido muy duro todo esto”, indicó Paola*, hermana.

Además: Joven que mató a su esposo en Ibagué quedó en libertad: alegó que fue en defensa propia

“Estoy muy agradecido con todos ustedes de la Unidad. Por mucho tiempo no sabíamos nada, 25 años de perder todo, porque para mí él era todo. Nunca antes nos separamos. Cuando él comía, yo lo hacía, siempre juntos, nunca nos separamos... Cumplió su mayoría de edad y quería prestar el servicio. Le rogaron, ‘Roberto por favor no se vaya’. Se fue como a las 5 de la mañana, y desde ese momento no se supo más. Saber que lo tenemos acá ya es para mi un descanso porque yo sueño con él”, señaló su hermano.

Además del acompañamiento psicosocial que brindó la Unidad para las Víctimas, la jornada también contó con la participación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la explicación técnica sobre el proceso de identificación, a partir de las muestras de sangre realizadas a padres y hermano con el ADN del cuerpo recuperado de Roberto.

*Los nombres fueron cambiados para proteger sus identidades.