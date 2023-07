Este es Alex, el querido futbolista que acabó con su vida tras patear a árbitro en la cabeza

El joven tomó una fatal decisión tras golpear a un árbitro. Su madre había muerto meses atrás: "Hasta aquí llegué, me voy con la vieja".

El mundo del fútbol argentino se encuentra conmocionado por la trágica noticia del suicidio de Williams Alexander Tapón, un joven jugador de 24 años, que se encontraba en busca y captura por golpear brutalmente a un árbitro durante un partido en Sarandí, Argentina.

El hecho ocurrió el pasado sábado en el Club Estación 98 y ha dejado una profunda huella en la comunidad deportiva y en la sociedad en general.

El árbitro agredido, Cristian Ariel Paniagua, había expulsado a uno de los compañeros de Williams, Emmanuel Arse, durante el encuentro. Esta decisión habría desatado la violenta reacción del futbolista, quien propinó dos puñetazos al árbitro y luego lo tiró al suelo, donde en compañía de su compañero, continuó agrediéndolo con patadas. Paniagua, tras el ataque, interpuso una denuncia ante la Comisaría número 4 de Sarandí. Lea también: A mujer le amputaron su pierna tras quedar atorada en las escaleras eléctricas

Según los informes, Paniagua mencionó que los futbolistas estaban consumiendo alcohol antes del partido, lo que habría afectado su comportamiento y desencadenado la violenta agresión. "No midió las consecuencias, (Williams) me pudo haber matado. Me pude comunicar con él, pero no hubo una respuesta favorable de su parte. No pidió perdón", sostuvo el árbitro, quien resultó gravemente herido tras el incidente.

Lo hallaron sin vida

Horas después de la denuncia, Williams Alexander Tapón fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, reforzando la hipótesis del suicidio. Se encontraba en un lugar cercano a las vías del ferrocarril, entre las calles General Paz y Heredia.

Según la Fiscalía de Sarandí, se descubrieron mensajes enviados por el joven a su familia, en los que hacía referencia a su madre fallecida meses atrás, mencionando que "Hasta aquí llegué, me voy con la vieja".

La familia del futbolista ha expresado su dolor y afirmado que su hijo se quitó la vida debido a la "presión de los medios" y a que el árbitro Paniagua le habría exigido una suma considerable de dinero para retirar la denuncia. Sin embargo, el árbitro ha negado rotundamente estas afirmaciones, alegando que solo esperaba una disculpa sincera de parte de Williams. Lea también: Papá divorciado le hizo fiesta a su hijo, pero la mamá no lo dejó ir: rompió en llanto

Este lamentable suceso pone en evidencia la importancia de abordar la violencia en el fútbol y la necesidad de fomentar el respeto y la empatía entre jugadores, árbitros y aficionados. Es vital recordar que el deporte debe ser una herramienta para la unión y el entretenimiento, y no una vía para la violencia y la agresión.

Williams Alexander Tapón, de 24 años, fue encontrado sin vida en las vías del tren en Buenos Aires.



El sujeto se habría disparado en la cabeza tras conocer que seria procesado por el delito de intento de homicidio.



