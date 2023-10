Así quedó el hotel Emporio de Acapulco, donde se grabó El Chavo del 8, tras huracán Otis

Uno de los episodios más emblemáticos de la popular serie de televisión 'El Chavo del 8', fue cuando la querida vecindad emprendió un inolvidable viaje a Acapulco. Los fanáticos de esta icónica serie recuerdan con cariño aquel episodio en el que los personajes más queridos viajaron a un hotel en el estado de Guerrero, para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Este capítulo, que se transmitió entre diciembre de 1978 y enero de 1979, se ha convertido en un clásico de la televisión que ha perdurado en la memoria de generaciones de televidentes.

Lea también: ¿Cuántos años cumplió el novio de Carolina Cruz, Jamil Farah? Ella es 12 años mayor y le celebró

from the Hotel Emporio in Acapulco. They've informed their guests that they may need to remain at the hotel for two days until rescue operation by the authorities can take place, as there are no land or air routes available.#HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #México pic.twitter.com/m0B14uMqwU