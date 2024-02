Por estar casi sellado el concubinato entre venalidad y estulticia, el Tolima, así parece, podría sufrir su atraso de por vida y solo queda leve esperanza para evitarlo. Por su inclemencia el atraso tolimense es innegable, pero igual parece imposible un acuerdo para superarlo y por ello debemos saber de dónde, cómo y cuándo emergió ese conservadurismo retrógrado que ve en el progresismo al mismísimo diablo.



Pienso que esa jurásica mentalidad no tiene raíces pijaos, pues la historia cuenta que los altivos pijaos lucharon a muerte contra el vasallaje; la respuesta podría radicar entonces en la época colonial, que concedió “señoríos y linajes” a criollos sumisos a una monarquía que los convirtió en “gente de bien” (resentido o indio me dirán) que, para parecer, más no para ser, exudan un tardío talante clasista y elitista que les impide ser promotores o coequiperos de un acuerdo tolimense para construir mejor futuro.

Lo anterior es solo un atisbo a la que podría ser una teoría sobre la decadencia tolimense o al porqué la “clase influyente” no influye o influye regresivamente para negar el progresismo que amenazaría su rancio elitismo y por ello acaba siendo sostén de aquel concubinato entre venalidad y majadería que solemos definir como politiquería, o igual, transige con el saqueo de lo público pero no con un progresismo que, bajo la identidad tolimensista, aúne energías para construir un Tolima ilustrado y moderno. Así como el espíritu emprendedor antioqueño tendría origen vasco, el costeño “turco” y el de los altiplanos en el ancestro precolombino, el talante tolimense, eso creo, seria atavismo colonial que imposibilita crear una prospectiva moderna y usa, como “idioma de genuina política”, conceptos engañabobos de un mediocre funcionalismo que nos atrapa en una vorágine de pequeñeces, exclusiones y desilusiones.

Aclaro lo de mediocre y sofístico funcionalismo diciendo que la subcultura política tolimense impide que “los influyentes” vean el futuro desde la perspectiva de valores éticos y estéticos, del desarrollo industrial y agroindustrial, del avance científico, de la prosperidad económica endógena e incluyente, de genuina democracia regionalista, de grandes infraestructuras, de eximia convivencia y satisfacción ciudadana, de investigación aplicada y más expresiones de auténtica modernidad. Y justamente es subcultura política porque el cénit de la gobernanza, un ejemplo, es el pavimento de calles y digo que mediocre y engañabobos, porque se ocupa del parcheo y no de la totalidad; igual ocurre con semáforos, movilidad, servicios públicos y más equipamientos, cuya vastedad y calidad solo vemos en regiones progresistas y, por ello, se atiza el atraso al ensalzar gamonalatos y gobernanzas cositeras y sin visión de futuro que buscan “la gloria” aplicando pañitos de agua tibia a las llagas de la imparable decadencia.

Porque sin desarrollo nada grato ocurrirá y porque el atraso incuba en pobres mentalidades, los “influyentes” tienen que ser progresistas y, para hacerlo viable, historiadores y científicos sociales, deben revelar por qué la razón tolimense se detuvo en el pasado feudal. Solo así el Tolima aboliría la mediocre jerga embaucadora y superaría tantos engaños y de