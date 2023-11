Gobernar con independencia

La democracia le dio la oportunidad a dos mujeres de gobernar al Tolima y su capital. Creo que todos coincidimos en que, por el bien de la región, deseamos que su gestión sea exitosa. Eso implica superar enormes retos, uno de los más importantes es gobernar con su propio criterio y dejar atrás las prácticas que tanto les reprochan a sus jefes políticos.

Lo primero es que ambas mandatarias den a conocer sus apuestas de desarrollo. En contraste con la elección de hace 4 años, cuando en tiempos de campaña Hurtado prometía el Musicable y Orozco la construcción de la Carrera 13 y la Calle 103 para Ibagué (todas incumplidas), Matiz y Aranda no hicieron propuestas concretas durante la época proselitista, al menos ninguna que hubiera quedado en la retina de los electores. De modo que hay una gran expectativa sobre conocer cuáles serán esas banderas por las que lucharán nuestras gobernantes durante los próximos 4 años y si estás representan alguna innovación o simplemente son el continuismo de quienes vienen gobernando.

Lo segundo es que recibirán entuertos que deberán gestionar bajo un criterio de responsabilidad y no de amiguismo. Papas calientes como Infotic, el puente de la calle 60 que no arranca, el acelerador lineal de casi 13 mil millones que compró el Hospital Federico Lleras hace más de 2 años y que aún no entra en funcionamiento, entre otros, son asuntos disciplinarios y fiscales que pondrán a prueba la independencia de nuestras gobernantes.

Lo tercero es conocer la posición que asumirán frente al Gobierno Nacional. Orozco y Hurtado se caracterizaron por mantener una actitud hostil con el Presidente Petro, se han pronunciado como auténticos opositores y, en consecuencia, no lograron tender ningún puente con la Nación. Aunque con Duque fueron buenos amigos y lo elogiaban y alababan, hay que ser sinceros: tampoco lograron absolutamente nada. Las mujeres del poder ahora tendrán que sortear la nada deseable distancia que sus antecesores y mentores crearon con la Casa de Nariño, incluso, la que la misma Alcaldesa electa estableció durante la campaña con sus pronunciamientos desafiantes en contra de las políticas de Petro. Veremos si deciden reconstruir la confianza institucional para gestionar el apoyo nacional para los proyectos estratégicos o si van a mantenerse de manera obtusa en la línea opositora de sus mentores y los partidos políticos que las avalaron. Todos los congresistas que las apoyaron están en la oposición, por cuanto tienen el reto de zafarse de esa tara, si es que quieren, para crear una buena sintonía con Bogotá

Que las nuevas jefas de gobierno demuestren desde el principio que quienes están a las espaldas de sus victorias electorales no tendrán el espacio de gobernar tras bambalinas. La región las necesita obrando libres, independientes y autónomas. Que desde el mismo momento de la conformación de sus equipos de gobierno y luego en la confección de lo que será su agenda de cambios, confirmen que serán las líderes que puedan ayudar a mejorar las realidades sociales y económicas de esta tierra. Esperemos que así sea.