De Pérgamo a Ibagué

Si hubiera que escoger los momentos estelares de la humanidad, no dudaría en incluir el día del paleolítico en que alguien descubrió el fuego, a partir del cual nacieron también la cocina, el sedentarismo y el hogar.

Recordemos que la palabra hogar procede del latín ‘focaris’ que significa fuego. Ese día la historia cambió para siempre y el hombre comenzó a decirle adiós a la vida nómada. Otros momentos serían el de la invención de la rueda, y el de la escritura, por los sumerios en Mesopotamia (hoy Irak), según algunas hipótesis, porque hay quienes afirman que fueron los egipcios, los chinos o incluso los mayas en Centroamérica quienes la crearon.

Una cosa sí es cierta: el papiro surgió en Egipto, hace cuatro mil años. La evidencia más antigua se halló en 2012 en un puerto del mar Rojo, y data de 2.560 años antes de Cristo. Posteriormente, fue reemplazado por el ‘Pergamino’, un material hecho de piel de cordero, cuyos rollos dieron origen a los libros, y se llamó así porque lo inventaron en Pérgamo, antigua ciudad griega situada en Asia Menor (actual Turquía), que forjó la biblioteca más importante del mundo, después de la de Alejandría. Allí nacieron los libros y luego las bibliotecas. Esta apretada síntesis me la motiva el surgimiento de una librería en Ibagué que lleva ese nombre: Pérgamo. Todo un acontecimiento. En nuestra querida ciudad, las librerías se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran dedos. Y no es porque la gente no lea. No. De hecho, en el pasado Festival del Libro, realizado hace un mes, en el cual participaron 20 editoriales y un centenar de escritores, se vendieron más de tres mil libros, y asistieron cerca de diez mil personas, a escuchar los diferentes actos culturales, que coordinó Pijao Editores.

Esta actividad confirma el positivo momento que vive la ciudad, así como la pertinencia de Pérgamo. Este proyecto es liderado por la Universidad de Ibagué y el Colegio San Bonifacio, prestigiosas instituciones educativas, con la decidida participación de Gladys Meñaca y casi doscientas personas que han creído en este.

Pérgamo será más que una librería. Se convertirá en un epicentro cultural, junto con el Museo de Arte del Tolima, el Panóptico, el Conservatorio y el Teatro Tolima, entre otros más. En la capital existe una rica movida cultural, que está generando grandes eventos. Menciono solo algunos: el Festival Nacional de Música Colombiana, que el año entrante llegará a su versión número 38, liderado por una mujer incombustible, Dorys Morera de Castro; igualmente, el Ibagué Festival y Toli-Jazz, que alcanzó su décima versión, de altísima calidad. Certámenes que cualquier ciudad del país y de América Latina envidiaría.

Las puertas de Pérgamo - ¿sería más exacto decir, las páginas? - se abrirán el 6 de diciembre, e Ibagué toda debe congratularse por ello. “Solo acontece lo inesperado”, decía Eurípides; justamente ahora, cuando dicen que a la gente no le gusta leer, surge una librería. ¡Fantástico! Me gusta mucho. La vida de la humanidad cambió cuando se inventaron la escritura y los libros. Puede ser que el nacimiento de esta librería, sea el prefacio de una nueva historia de Ibagué. Leer es bueno para la salud física y mental, estimula las capacidades cognitivas, mantiene activo el cerebro, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, la angustia y rejuvenece. ¡Larga vida a Pérgamo!