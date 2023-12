El “Pastranismo” en el Tolima

Muy seguramente, la polarización que se dio en las pasadas elecciones regionales, no permitió ver el resultado de una “disrupción” política en el panorama Departamental. Apareció en el firmamento de los electores tolimenses, el nombre de la Nueva Fuerza Democrática, el Partido fundado por Andrés Pastrana Arango hace poco más de 30 años y que fue diezmado a punta de “bombazos” por los narcos de la época.

A esa asociación partidista pertenecieron destacados líderes políticos del Tolima, hoy vinculados a diferentes agremiaciones políticas, fundamentalmente al Partido Conservador.

En buena hora, la sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante Resolución 1549 del 01 de Marzo de 2023, ordenó el restablecimiento de la Personería Jurídica a ese partido. Posteriormente, el Dr Camilo Gómez, representante legal de esa colectividad, solicitó aclaratoria sobre una expresión muy específica: “simpatizantes y antiguos militantes”, que debían ser los individuos que conformarían esa agrupación política. Aclarado ese punto, el CNE otorgó “el visto bueno” para que personas que estuviesen inscritas en otros partidos, y que quisieran vincularse, pudieran integrar la NFD, por lo tanto, “…. no incurrirán en la prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley 1475 del 2011”. (Parágrafo Primero). Todo ello, con el ánimo de que, si había personas interesadas en desempeñar sus derechos políticos, los pudieran ejercer. “Más claro, no canta un gallo”, dijeron reconocidos Jurisconsultos a nivel nacional.

Indudablemente, no faltaron los “gamonales políticos” regionales, interesados en “meterle el palo a la rueda”, con el fin de que la NFD no respaldara a personas con justos intereses, en una certamen democrático, como el del 29 de Octubre pasado. Hubo casos “protuberantes”, como el del Municipio de Ataco, donde los “Jefes” del partido Conservador del Departamento, promovieron a un cuestionado aspirante, que era avalado por la ASI. Los azules “se la metieron toda” para que el candidato de la NFD no ganara. Incluso, consiguieron que un prestigioso abogado de Ibagué, demandara ante el Consejo Nacional Electora (CNE) el “aval”, que la NFD había otorgado al candidato Héctor Muñoz. A estos, les salió “el tiro por la culata ”y, el CNE les negó la pretensión. Finalmente, el razonamiento de los atacunos triunfó . Muñoz Bríñez, resultó electo para el período 2024-2027.

Cabe anotar que, los candidatos de la Nueva Fuerza Democrática en el Tolima, obtuvieron casi 30.000 votos para Concejos municipales, representados en 41 cabildantes. Sus candidatos a Alcaldías, co-avalados por la NFD, fueron respaldados por más de 43.000 tolimenses. Hoy en día, la Dirección Nacional del Partido ha designado a el Ing. Juan Rodrigo Alvarado exsecretario de Agricultura y, gran conocedor del Departamento, como su Coordinador General en el Tolima.

Adenda: Las actuales discusiones entre el exPresidente Pastrana y Gustavo Petro, deben ser llevadas a los estrados judiciales, para que sean dirimidas en las Altas Cortes de nuestro país. No, a través de las famosas “bodegas informáticas” que, salen a relucir en este caso, cuando el régimen actual, así lo requiere. Lo cierto es que, como decimos en el Sur del Tolima: “El que tenga rabo de paja, que no se arrime a la candela”.