¿Desdén por la planeación?

Se empiezan a decantar las candidaturas a la alcaldía de Ibagué con la decisión de los conservadores de optar por un nombre entre los tres participantes en una encuesta de este sector político. Seguirán seguramente similares procedimientos los sectores alternativos y de algunos otros aspirantes que entienden la mayúscula dispersión del electorado para elegir un alcalde entre más de diez opciones. Sin embargo, más allá de esta mecánica electoral, el debate debería centrarse en las calidades de las personas en disputa y por supuesto en su propuesta programática.



Hay problemáticas complejas como una tasa de desempleo del 16,5 % y el altísimo nivel de endeudamiento de la ciudad para mencionar solamente dos temas que el nuevo burgomaestre deberá entrar a resolver. Las propuestas de los candidatos deben ser serias y responsables. No se trata de prometer lo imposible, sino de construir alternativas realistas con claras estrategias para conseguir los resultados esperados.

Los equipos de campaña deben preocuparse no solamente por la consecución de los votos necesarios para llegar a la alcaldía, sino también de la construcción participativa de sus programas de gobierno que vayan direccionados a resolver los problemas estructurales del desarrollo de la ciudad. Como se dice muchas veces, no se trata de elegir un gobernante que promete lo inalcanzable, para “pasarle la posta al que le siga”…iguales o peores problemas con un crecimiento exponencial.

Entre los temas que estos equipos deben abordar están los siguientes: 1) la revisión e implementación del POT de la ciudad. Según algunos estudios solamente se han ejecutado el 8 % de los proyectos del ordenamiento territorial de la ciudad casi 25 años luego de su formulación (una cifra preocupante). 2) ¿Se reafirma o no la visión del POT?, en este contexto, ¿seguimos hablando que somos la capital musical de Colombia, cabecera de aguas, ciudad intermediadora, centro de prestación de servicios y polo de atracción?

En Ibagué se ha vivido un desdeño por la planeación. Además de lo señalado con el POT como marco de referencia espacial de los planes de desarrollo, no hemos sido capaces de formular un plan estratégico al menos a 25 años como sí lo han hecho otras ciudades que piensan en una hoja de ruta sobre la cual van comprometiendo a los gobiernos que van llegando. Como lo he señalado en otros momentos, un ejercicio de esta naturaleza debe tener la iniciativa de la administración municipal, comprometiendo a todos los actores del territorio. El desarrollo es con todos o no es desarrollo se dice desde la teoría.

Capítulo aparte es el referido a la planeación y presupuestación participativa. Hay planes de desarrollo comunales y corregimentales en el marco de la política pública que creó el Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo, sin embargo, ha habido ausencia de voluntad política para su implementación en los diferentes gobiernos desde su creación, se podría interpretar como cierto miedo a la democracia, donde la gente se involucre en las decisiones alrededor de su territorio.

Falta tiempo aún para las elecciones del 29 de octubre. En este periodo desde la ciudadanía se debe hacer un esfuerzo de incidencia política para hacer sentir sus voces y sus propuestas. Los planes comunales y corregimentales deben ser un insumo fundamental para la construcción de los programas de gobierno.

Ibagué es referente de la planeación participativa, la invitación es seguir fortaleciendo el capital social de nuestra ciudad y el apoyo a las propuestas construidas desde la ciudadanía.