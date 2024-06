Hay que velar por un buen servicio de recolección de basura

La recolección de basuras y el aseo en las calles es esencial para garantizar la salud pública, debido a que una inadecuada gestión de los desechos puede provocar la proliferación de plagas que ocasionan enfermedades a la población.



En los últimos meses se ha evidenciado un creciente deterioro en la calidad del servicio que presta Interaseo en Ibagué, lo cual ya prendió las alertas en la Alcaldía de Ibagué, que es la entidad contratante y por lo cual debe vigilar que lo pactado se cumpla.

Interaseo no está cumpliendo con la calidad del servicio a los ibaguereños, según afirmó Leando Verra, gerente de Ibagué Limpia, quien asegura que la empresa no ha renovado el parque automotor, está no está efectuando a tiempo los pagos que le corresponde hacer al municipio, y que los usuarios no están satisfechos con las tarifas.

Al parecer, también les estaría pagando con retrasos a las personas que se encargan de abrir las puertas del relleno sanitario La Miel, motivo por el cual, la semana pasada, los afectados decidieron impedir el acceso de los vehículos recolectores por unas horas, en forma de protesta. Así mismo, los residentes en La Miel denunciaron que el lugar no reúne las condiciones técnicas y por lo tanto solo es un un basurero a cielo abierto, pues allí no se realiza una adecuada gestión de los residuos.

Adicionalmente, la compañía tiene en uso carros deteriorados, como lo evidenció una inspección que llevó a cabo la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía, en la que encontraron que los vehículos están sucios, unos están sin los logos de la empresa, con llantas lisas y no se están acatando las rutas ni los horarios establecidos. Algunos conductores han manifestado a los medios de comunicación que la empresa trae carros en mal estado de otras ciudades para ponerlos a funcionar aquí.

No se conoce de manera oficial la respuesta de Interaseo a la Alcaldía ni se sabe si aplicarán sanciones por los incumplimientos. Lo cierto es que el número de habitantes aumenta y al mismo ritmo crecen las basuras. No solo se trata de un asunto meramente estético, sino que, como dijimos al comienzo, está amenazada la salud de los ibaguereños. Por ello la administración local ha de tomar cartas en el asunto.