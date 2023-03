Gobernación implementa estrategia ‘En un 2x3’ para agilizar trámite de pasaportes

Contenido Exclusivo

Desde la cartera se está trabajando en estrategias para evitar el ‘acaparamiento’ de citas.



Con el propósito de brindar una mayor agilidad en la expedición de pasaportes en el Tolima, la Secretaría General del Gobierno departamental, puso en marcha este fin de semana la estrategia ‘En un 2x3 pasaportes al día’, la cual consiste en tener jornadas de atención especial para grupos poblacionales, los cuatro fines de semana de marzo.

La titular de esta cartera, Martha Palacios explicó que cada sábado y domingo de este mes, se atenderá a 100 personas y enfatizó en que para acceder a las citas se entregarán fichas previamente entre las 7 y 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación.

Ayer el grupo poblacional que estrenó esta campaña, fueron las mujeres entre 18 y 60 años cuyo número de cédula terminó en par, estas ciudadanas entregaron fotocopia del documento y previamente se registraron en el aplicativo o página de la Cancillería (Sistema Integral de Trámite al Ciudadano, Sitac).

Una vez se accedió a la ficha, los encargados del proceso asignaron un horario entre las 8 a.m. y 4 p.m. del mismo día, luego las personas regresaron a la hora que les correspondía a la Oficina de Pasaportes.

“El domingo 5 de marzo (hoy) estaremos con las mujeres entre 18 y 60 años cuya cédula termine en impar. El siguiente fin de semana estaremos atendiendo a los hombres con el mismo criterio de ‘pico y cédula’, posteriormente tendremos una jornada especial para los menores de 18 años.

“También, para los núcleos familiares, adultos mayores y personas en condición de discapacidad”, precisó la funcionaria.

Palacios aclaró que se mantiene la agenda que fue asignada previamente por la página web, en este tema, se está trabajando en estrategias para evitar el ‘acaparamiento’ de citas, que es una queja continua de la ciudadanía.

“Queremos que en el Tolima la expedición del pasaporte sea en un 2x3, que no tengamos intermediarios, que no se dejen engañar y estafar de personas inescrupulosas, que hoy cobran dinero por asignar una cita, este es un trámite gratuito y que es responsabilidad del Gobierno departamental”, concluyó.

Para tener en cuenta

Los interesados deberán presentar el documento de identidad en buen estado y una fotocopia, aquellas que por el momento tienen contraseña de la cédula, porque la están tramitando por primera vez, deben anexar el Registro Civil de Nacimiento.

Los ciudadanos que no cuentan con el original de su cédula y están tramitando duplicado deben presentar el certificado de vigencia que puede ser descargado en la página de la Registraduría Nacional. Otra de las recomendaciones es no llevar fotos, pues estas las toman en la Oficina de Pasaportes, se recomienda no portar accesorios.

En cuanto al registro en el Sitac pueden acceder a través de la página web de la Gobernación del Tolima, opción Pasaportes y elegir el botón Formulario Registro Cancillería, allí se diligencian los datos personales.

La tarifa del pasaporte ordinario para 2023 está en $227 mil 688 y ejecutivo $322 mil 746 y si la persona presenta el certificado electoral original del 19 de junio de 2022, tendrá un descuento del 10 %. Este valor deberá ser consignado por las personas que fueron atendidas el sábado y domingo, en el banco GNB Sudameris ubicado en el centro comercial Acqua el lunes a partir de las 8 a.m.

Finalmente, tres días hábiles después se entrega el pasaporte de forma personal.

Agenda de marzo

Recuerde que el trámite es personal e intransferible.

-Domingo 5, mujeres entre los 18 y 60 años con número de cédula que termina en impar.

-Sábado 11, hombres entre los 18 y 60 años con número de cédula que termina en par.

-Domingo 12 , hombres entre los 18 y 60 años con número de cédula que termina en impar.

-Sábado 18, menores de 18 años.

-Domingo 19, núcleos familiares.

-Sábado 25, núcleos familiares.

-Domingo 26, adultos mayores de 60 años.

