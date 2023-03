'Clara - mente' las mujeres en Ibagué y el Tolima no lloran. Ellas ayudan, inspiran y aportan

En este 8 de marzo, exaltamos a la mujer tolimense, la cual se caracteriza por su entrega y compromiso.

Para esta especial celebración del Día de la Mujer, se destacan ocho perfiles de mujeres ejemplo en la ciudad, quienes desde su rol, crean una sociedad mejor. Conozca su trabajo y ejemplo.

Muchos años de servicio

Desde niña, Yackeline Vásquez González ha sido una persona muy servicial. Cuando tenía apenas 15 años, hizo parte de la Junta del barrio Claret. Ahí empezó el camino como líder. Desde hace 12 años, es la Presidenta de la Junta. Se describe como una mujer colaboradora, que aunque tiene contradictores, no pelea, no juzga y siempre busca sumar. Aunque ha gestionado pavimentación de calles, regalos de navidad, medicamentos y sillas de ruedas, entre otros, para ella las obras del colector del Sillón, es la obra más importante, que con voluntad política, ha podido gestionar para el beneficio de su comunidad.

“Duramos muchos años sufriendo por las inundaciones. Recuerdo que había un señor que cada vez que llovía, debía subirse a un árbol para que el agua no se lo llevara”, dijo.

Agregó que la obra mejoró la movilidad y seguridad de esta zona de la comuna 10. Confiesa que siente gran amor por los adultos mayores y los niños y por eso en la actualidad trabaja en la creación de una fundación enfocada en el deporte. Hoy, en el día de la mujer, esta valiosa líder invita al género a alejarse de la envidia y rivalidades: “Entre mujeres debemos apoyarnos. Si cada uno se empodera y le aporta un granito de arena a su comunidad, podemos mejorar el mundo”, expresó.

La Capitán de los líderes

Yinneydi Julieth Abello Acosta, es una Policía que se ganó el cariño de los líderes en Ibagué. La Capitán lleva año y medio en la ciudad y es una de las duras del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Metib. Contó que su vida en la Institución transcurre entre visitas y actividades cuyo objetivo es abrirle los ojos a la comunidad en temas como consumo de drogas, violencia de género y seguridad, entre otros. También es psicóloga y por eso es muy dada a la gente. Si le toca bailar, baila, si le toca actuar en obras de teatro lo hace. Confesó que uno de los temas que más le preocupa es el consumo de sustancias alucinógenas: “me impactó tanto visitar el barrio San José y ver como jóvenes y adultos consumen drogas delante de los niños y frente a las viviendas. De allí, nació un proyecto que se lleva a cabo en cinco barrios llamado escuelas de fútbol y arte Niños por La Paz. “Aprovechando que estamos en marzo, le envió un mensaje muy especial a las mujeres: tengan autoestima y respeto por sí mismas. No nos comparemos con los hombres. Que si los hombres fuman, nosotras también, si los hombres pelean nosotras también, no. También que se preparen y lean. La lectura nos abre los ojos”, indicó.

Una mujer de fuego

Gloria Jovanna García Alarcón, es una de las cuatro mujeres que hacen parte de Bomberos Oficiales de Ibagué. Lleva 11 años siendo una ‘Mujer de Fuego’. Siente que Dios la escuchó porque le pedía una oportunidad en la que pudiera crecer como persona, sacar a sus hijos adelante y ayudar a los demás.

“Al principio era una oportunidad laboral, ahora es una gran vocación”, exclamó. Gloria, es experta en atender incendios, pero también le toca enfrentarse a la emergencia que salga. Trabajan igual que los hombres. Confesó que una de las experiencias que más la ha marcado en los últimos años, fue el rescate de los cuerpos de una madre que se lanzó con su hijo de un puente. “Son experiencias que te marcan y te ayudan también a ser mejor persona. En ese momento no hay espacio para juzgar. En el momento de la extracción de los cuerpos, además del trabajo que se hace, personalmente, solo hay espacio para la oración”. Invita a las mujeres a luchar por las metas y sueños, cualquiera que sea y tener mucha disciplina ya que como dice el dicho “tarde o temprano, la disciplina vence a la inteligencia”.

Abogada de los animales



Yurani Vanegas, es una ibaguereña que vive entre las leyes y el rescate de animales domésticos y silvestres. En diálogo con Q ́ HUBO, señaló que lleva más de 10 años rescatando toda clase de animales, desde pajaritos hasta osos y serpientes. Todo empezó en las canchas del barrio Las Américas, a donde llegó un perrito atropellado del que nadie se quería hacer cargo. Ella se encargó de él y lo acompañó en el proceso de recuperación. Desde ese día a la fecha, ha rescatado felinos, caninos, lechuzas, tortugas, abejas, iguanas, un oso hormiguero, una boa constrictor y más de 200 zarigüellas.

“Mi celular siempre está prendido. A donde me reporten un animal abandonado o en peligro, allá llegó. Con los domésticos estoy en todo el proceso, pero a los silvestres los tengo mientras se los entregó a Cortolima”, dijo. Entre los casos más curiosos, recordó el rescate de un oso hormiguero que encontraron en San Bernardo y una Boa Constrictor que le reportaron en San Luis, a la que iban a matar porque se comió varios pizcos. A ambos animales los trasladó hasta su vivienda en La Musical, mientras profesionales de Cortolima llegaron por ellos. “Yo pienso que las mujeres somos poderosas. Nunca se rindan y hagan lo que les apasiona. No importa la edad, las críticas, nada”.

Décadas de liderazgo

Amparo Rivera, lleva más de 12 años empoderando a la comunidad del barrio Limonar, de Ibagué, especialmente a adultos mayores. Se describe como una líder independiente que no busca puestos y contratos para familiares ni amigos. En diálogo con Q’HUBO, recordó que la primera obra que gestionó fue la instalación de unas luminarias de alumbrado público ya que el camino que llevaba a la iglesia de Piedra Pintada, de noche era totalmente oscuro. “Mi familia es una de las fundadoras del Limonar. Durante mucho tiempo trabajé en Espinal, pero cuando regresé a Ibagué me di cuenta que había mucho por gestionar. Fue duró porque había cierta resistencia a que una mujer fuera presidenta de Junta, pero hoy, la comunidad no quiere que me vaya”, dijo. Explicó que aunque como Presidenta ha convocado elecciones, no han salido candidatos. En su labor, se ha vuelto experta en redactar derechos de petición y hasta ha instaurado dos acciones populares en beneficio de la comunidad. En su opinión, todos los días se debe exaltar la existencia de las mujeres. “Las mujeres deben dejar el legado de valentía, de independencia, de no quedarnos calladas frente a cualquier daño o maltrato. A pesar de los inconvenientes, debemos apegarnos a la vida porque somos símbolo de paz, de amor”, refirió.

Una súper mamá sustituta

Maribed Díaz, lleva 19 años siendo madre sustituta. Asegura que desempeña esta especial labor con muchísimo amor y dedicación. Vive en el barrio Jordán de Ibagué y aunque ya perdió la cuenta de cuántos pequeños ha tenido en su hogar, con alegría recordó a un niño que le entregaron con muy poca probabilidad de vivir.

“El niño tenía desnutrición severa. Llegó en los huesitos y a los tres días de estar conmigo lo hospitalizaron e intubaron. Permanecí tres meses con él en el hospital, la mayor parte del tiempo lo tenía en mi pecho. La Defensora de Familia me dijo: se lo entregó porque usted es la única que lo puede sacar adelante”, indicó.

Aunque el niño tenía muy pocas probabilidades de vivir y debido a su estado, la comida no le pasaba por el esofago, Maribeb buscó todas las maneras de alimentarlo. “Le daba la comida de a cucharaditas, con pitillo, licuados, pero salió adelante. A los dos años, el niño regresó con su familia totalmente sano. Eso lo llena a uno de felicidad”. Le recuerda a las mujeres la importancia de ser dedicadas y brindar amor.

Luz para las trabajadoras sexuales

Sandy Morales, lleva más de 10 años llevando a cabo labor social. Recordó que el don de servicio le nació en la calle 16 con carrera Cuarta, de Ibagué, donde se prostituía. “Todo empezó al ver tanto abuelito en la calle sin comida. Entre las trabajadoras sexuales, la primera que bajara bandera, les ayudaba. Hacíamos lo mismo con habitantes de calle”.

Sandy, fue la primera mujer trans que ocupó un cargo en la Alcaldía, durante la anterior administración. Hoy, alejada de lo público, sigue trabajando en silencio. Con un grupo de líderes, está en proceso de darle vida a la Fundación Caminos de Luz, enfocada en ayudar a trabajadoras sexuales. “Estoy muy pendiente de ellas, de qué necesitan, si tienen Sisbén, si están enfermas, porque es un trabajo muy difícil, del que lastimosamente muchas no pueden dejar precisamente porque son mujeres vulnerables. Mujeres que no tienen oportunidades de empleo”, dijo. Hace varios años, Sandy dejó la prostitución y ahora se siente una mujer muy feliz. En la actualidad está terminando el bachillerato y estudiando peluquería. “A pesar de que no tenemos apoyo gubernamental, todos los días ayudamos. Hoy, en esta fecha especial, invitó a las trabajadores sexuales a salir de ese camino y buscar a Dios. Nunca es tarde. Yo me alejé de ese mundo y hoy soy feliz y me siento mucho mejor conmigo misma”, concluyó.

Mamá Chava

Elizabeth Cardenas, conocida en el gremio nocturno de Ibagué como ‘Mama Chava’, es una mujer altruista que lleva unos 20 años ayudando a mujeres que trabajan mientras la mayoría duerme. En diálogo con esta redacción, explicó que gestionó la primera guardería infantil nocturna en la ciudad, que funcionó frente a la Clínica Tolima. “La propuesta nació a raíz de que una mamita que trabajaba de noche dejó a los niños solos y hubo un incendio y los niños sufrieron quemaduras graves. Chava, es muy querida en el gremio de las trabajadoras sexuales, en sus palabras, mujeres que son muy discriminadas y olvidadas por el Estado. “Me bautizaron como la mamá del gremio nocturno. Ayudo a habitantes de calle, vendedores ambulantes nocturnos, personal de bares, discotecas, pero mi premisa son las mujeres”, puntualizó.

