Continúan los ‘rugidos’ en Volcán Nevado del Ruiz

Durante este martes una columna de ceniza que alcanzó los mil 800 metros de altura medidos desde la cima, generó intranquilidad entre la ciudadanía. Sin embargo, desde el SGC se informó que es una erupción menor típica que dura poco y tiene poca afectación.

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, en su boletín de este martes 18 de abril, indicó que el incremento de la actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico mostró un leve aumento en el número de sismos con respecto al lunes, además de que la altura máxima de la columna de gases o cenizas fue de mil 800 metros medidos desde la cima del volcán.

Igualmente, se evidenció emisiones de ceniza desde varios municipios de Caldas, Tolima y Risaralda. El SGC también informó que continuaba la salida de dióxido de azufre a la atmósfera y la desgasificación en el Volcán.

“En este sentido, es importante mencionar que la dinámica de los gases al interior del volcán ha mostrado algunos cambios como lo evidencian las señales sísmicas. Adicionalmente, habitantes en el sector del Sifón (a unos 7 km al nororiente del cráter) reportaron ruidos al amanecer de ayer”, se explicó a través de un comunicado.

El director Técnico de Geoamenazas del SGC, John Makario Londoño, añadió que la emisión de cenizas se logró ver porque el cielo estaba despejado, “es la típica erupción menor de la que hemos hablado, son erupciones que duran muy poco y tienen poco alcance o poca afectación”.

En lo que respecta a los ruidos en la parte norte del Ruiz, el profesional dijo que es normal dentro de un Volcán que está en las condiciones que actualmente se registran y precisó que el nivel de alerta se mantiene en naranja.

De otro lado, la directora de Gestión del Riesgo del Departamento, Andrea Mayorquín Perdomo, mencionó que la caída de ceniza, es un fenómeno que se viene registrando desde finales de marzo y, recordó que por ello se debe hacer limpieza en seco de techos, vehículos, equipos y herramientas.

También hizo un llamado a la ciudadanía para que no caiga en cadenas falsas. “Solo crean en información oficial, no crean en audios de WhatsApp porque no lo vamos a hacer por audios.

“Nosotros tenemos una central de comunicaciones y solamente se podrá reportar a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, a las instancias que conforman la gestión del riesgo, a las fuerzas militares, que les crean a los organismos de socorro y también las redes de las instituciones que conforman el sistema, que son la Gobernación del Tolima, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano”, puntualizó Mayorquín Perdomo.

El Director de la Defensa Civil seccional Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, reportó caída de ceniza en Anzoátegui y sobre el cañón del río Totare en Venadillo, el cual abastece el acueducto de esta última población. “Se le indicó al coordinador de la Defensa Civil de Venadillo que tomara contacto con el Consejo Municipal a fin de determinar qué acciones se pueden hacer”, explicó.

