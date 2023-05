La pelea es peleando. Pero tranquilos, esto no se trata de violencia. Nos referimos a la tecnología, la cual está avanzando a pasos agigantados desde que empezó a tomar fuerza en el Mundo la inteligencia artificial (IA).

Las novedades en este aspecto son cada día más significativas. Es por eso que, en su reciente conferencia anual, denominada Google I/O 2023, la compañía creadora de Gmail dio a conocer las actualizaciones que ofrecerá la IA a sus servicios y productos, algunos antiguos y otros en fase de lanzamiento y beta.

Sundar Pichai, CEO de Google, manifestó que “nos encontramos en un emocionante punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de hacer que la IA sea aún más útil para todos”.

Y agregó que “estamos dando el siguiente paso. Con un enfoque audaz y responsable, estamos reinventando todos nuestros productos principales”.

A continuación, presentamos un resumen de los anuncios más destacados de la multinacional, cuyo director ejecutivo recalcó que “para Google, esta tecnología se colará en todas las funciones que realizamos ahora desde Internet y con nuestros teléfonos: leer noticias, usar mapas, hacer fotos y hasta en las redes sociales”.

Uno de los anuncios más llamativos fue la creación de PaLM2, el reforzado modelo de inteligencia artificial que da vida a Google Bard, principal competidor de ChatGPT, de OpenAI.

Esta actualización le otorga mejorías en su capacidad multilingüe (más de 100 idiomas), de razonamiento (incluye más estudios científicos) y de escritura de código de programación (mayor cobertura de lenguajes).

Cabe resaltar que Google Bard estará habilitado en más de 180 países. Además, dejará de ser solamente textual, para también ofrecer contenido visual, aspecto que se reforzará con la alianza que tendrá Google con Adobe, aplicando la inteligencia artificial Firefly, con la cual se pueden crear imágenes desde cero, a partir de las indicaciones de un usuario, tal y como lo hace el popular Midjourney.

El famoso motor de búsqueda de Google, usado diariamente por millones de personas en el Mundo, también se verá fortalecido por la inteligencia artificial.

Dicha mejoría permitirá que tenga una mayor comprensión del texto digitado por los usuarios, ofreciendo resultados más relevantes en la web.

De paso, con Google Lens se dará lugar a nuevas formas de indagar visualmente, y también se impulsarán las capacidades de seguimiento en la red.

Para quienes es tedioso o complicado crear un correo electrónico, Google literalmente les dará una mano para realizarlo con la función ‘Ayúdame a escribir”.

Así las cosas, mediante órdenes entregadas por el usuario en el asistente virtual de Gmail, éste creará un borrador acorde con la solicitud, el cual podrá ser corregido o mejorado por la persona antes de ser enviado.

La inteligencia artificial estaría capacitada para dar respuesta a correos recibidos, de los cuales podría tomar información relevante para darle cumplimiento al requerimiento del usuario.

Google Maps recibirá una actualización de la denominada Vista Inmersiva, la cual profundiza la visualización que otorga dicha aplicación, ofreciendo ahora la posibilidad de observar la ciudad en tres dimensiones, usando imágenes reales, y también del interior de los edificios más representativos.

También se podrá consultar con anterioridad la condición climática, el tráfico y hasta la calidad del aire, para que el usuario se haga una idea de lo que se encontrará en el recorrido que tome. Al término de 2023, 15 ciudades emblemáticas del Planeta ya contarían con dichas mejorías.

Para quienes aman registrar diferentes momentos de su día a día con la cámara de su celular, la buena noticia es que Google Photos contará con una mejoría a partir del uso de la inteligencia artificial generativa.

Con Magic Editor, los usuarios recibirán una amplia variedad de herramientas para retocar a su gusto las imágenes que seguramente subirán a sus redes sociales, sin requerir de un software complejo o pesado. La persona podrá modificar los colores, eliminar objetos y personas, o incluso moverlos, entre otras cosas.

Google presentó novedades para su sistema Android, como la optimización de 50 de sus aplicaciones para dispositivos de pantalla grande.

Relive our biggest announcements from #GoogleIO in our highlight video. Ready, set, roll the tape 🎥 ↓ pic.twitter.com/7QlDymfzmD