Meta da un nuevo paso en la realidad virtual con sus gafas ‘Quest 3’

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la realidad virtual se ha convertido en uno de los campos más emocionantes y prometedores. Durante años, las personas sueñan con la idea de sumergirse por completo en mundos virtuales, donde las experiencias trasciendan los límites de lo físico. Ahora, con el lanzamiento de las ‘Quest 3’, ese anhelo está más cerca que nunca.

Las ‘Quest 3’, desarrolladas por la renombrada empresa de Mark Zuckerberg, Meta, buscan revolucionar aún más la forma en la que los amantes de la tecnología interactúan con la realidad virtual.

Estas gafas, sucesoras de la segunda versión, han dado un salto significativo en términos de potencia, rendimiento y funcionalidad, llevando la inmersión virtual a nuevas alturas.

Meta informó que las ‘Quest 3’ serán un 40 por ciento más livianas que las de la generación anterior. Además, que incorporarán una pantalla de alta resolución que trabajará de la mano con las ópticas ‘pancake’, como las de las Quest Pro.

Cabe resaltar que, los sensores que apuntan hacia afuera, están constituidos por dos cámaras RGB de 4 MP y un sensor de profundidad mejorado. En cuanto al rendimiento, contará con un SoC Qualcomm Snapdragon de última generación, el cual tiene como objetivo mejorar las capacidades gráficas.

Por otro lado, los mandos ‘Touch Plus’ se crearon con un diseño más ergonómico y, según Meta, contienen mejoras en la tecnología de seguimiento e incluyen el sistema háptico de las Quest Pro. Es de resaltar que se eliminaron los anillos externos, motivo por el cual son más pequeños que los pasados.

Es importante contar que todas las aplicaciones y juegos de las ‘Quest 2’ se podrán usar en la nueva versión, teniendo en cuenta que los usuarios requerirán material para su uso, mientras los desarrolladores crean nuevos productos acordes a la reciente tecnología.

Las ‘Quest 3’, cuyo almacenamiento en las primeras piezas será de 128 GB, tendrá un valor en el mercado de 499 dólares (2 millones 174 mil pesos colombianos). Son 100 dólares más costosas que las ‘Quest 2’.

Meta sostuvo que, en el evento tecnológico que organizará el próximo 27 de septiembre, brindará mucha más información sobre la fecha exacta en la que saldrá a la venta este producto de realidad virtual.

Introducing Meta Quest 3.



Coming this fall. Sign up for updates at: https://t.co/gt8P9KkNsd



Learn more at Meta Connect on September 27 - 28.#MetaQuest3 pic.twitter.com/CPFtGyNYC2