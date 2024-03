Como "megamente": así es el video del primer paciente mostrando las capacidades del implante cerebral

"Permite controlar el teléfono o el ordenador, y a través de ellos casi cualquier dispositivo, con solo pensar", afirmaba Musk a través de su cuenta de X

Durante una transmisión en vivo realizada este miércoles, Neuralink, la empresa liderada por Elon Musk enfocada en tecnología neuronal, dio a conocer que su primer sujeto humano, sometido a un implante de microchip cerebral, es un joven de 29 años llamado Noland Arbaugh, quien quedó tetrapléjico después de un accidente de buceo hace unos 8 años.

Arbaugh compartió durante la transmisión, realizada en la red social X (anteriormente conocida como Twitter y propiedad de Musk), que aunque el chip no es perfecto, ha mejorado significativamente su calidad de vida. Mencionó específicamente que ahora puede jugar videojuegos durante largos periodos sin depender tanto de sus familiares.

"No es perfecto. Diría que nos hemos encontrado con algunos problemas. No quiero que la gente piense que este es el final del viaje. Queda mucho trabajo por hacer, pero ya ha cambiado mi vida", ha expresado Arbaugh, que ha aparecido manteniendo una conversación con Bliss Chapman, ingeniero de Neuralink.

La empresa de tecnología neuronal, fundada en 2016, ha estado desarrollando un implante cerebral que potencialmente permitiría a las personas controlar computadoras con sus mentes. En enero, Musk anunció que Neuralink había realizado el primer implante de uno de sus microchips en un ser humano, luego de años de pruebas en primates.

Estos experimentos con animales atrajeron críticas significativas después de que el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM), un grupo estadounidense, acusara a la empresa de infligir "un sufrimiento extremo" a los monos debido a un cuidado animal deficiente y a los implantes altamente invasivos durante los experimentos.

Tras una publicación de Elon Musk en X, donde afirmó que "ningún mono" había muerto como resultado de un implante de Neuralink, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM) instó a los reguladores estadounidenses a investigar al propietario de Neuralink por fraude de valores. Musk posteriormente comparó las instalaciones de la compañía de chips con "el paraíso de los monos".

El PCRM envió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), alegando que Musk sabía que sus afirmaciones eran "falsas". Aún no se ha confirmado si la SEC planea investigar a Neuralink en respuesta a las acusaciones del PCRM.

El paciente controla su ordenador con la mente

Durante el streaming de este miércoles, se ha podido ver a Arbaugh utilizando una silla especializada, sentado frente a un ordenador portátil. El joven de 29 años parecía controlar una partida de ajedrez mientras sus manos permanecían en los reposabrazos de la silla.

"Me encanta jugar al ajedrez y esta es una de las cosas que me habéis permitido hacer, algo que no he podido hacer mucho en los últimos años y menos de esta manera", ha señalado Arbaugh refiriéndose a Neuralink. "Tenía que usar un palo de ratón y esas cosas, pero ahora todo se hace con el cerebro".

El joven ha relatado cómo se dislocó partes de la médula espinal en un "extraño accidente de submarinismo" hace unos ocho años que le dejó paralizado desde debajo de los hombros. Su estado limitaba su capacidad para jugar a su videojuego favorito, Civilization VI, porque solo podía jugar unas pocas horas seguidas antes de necesitar ayuda de su familia para recolocar su postura corporal.

"Básicamente, había renunciado a jugar a ese juego", ha indicado, y ha añadido que es un "gran juego" que requiere mucho tiempo sentado. "Tengo que preocuparme por muchas cosas: que me salgan úlceras por presión y cosas así. Así que no pude jugar tanto como quería".

Gracias al chip de Neuralink, Arbaugh ha logrado jugar videojuegos durante largos periodos, incluso estando recostado en su cama. Según él, la "mayor restricción" hasta el momento ha sido la necesidad de recargar el implante después de pasar varias horas jugando.

"De esa forma, juego durante ocho horas, tengo que bajarme y dejar que se cargue durante un rato y luego espero poder jugar un poco más", ha comentado.

Arbaugh ha asegurado que controlar el chip de Neuralink pronto se hizo "intuitivo" y que, para mover el cursor del ordenador, por ejemplo, solo tiene que imaginarse que el cursor se mueve: "Básicamente es como usar la fuerza con un cursor".