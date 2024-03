Video viral: perrito se embriaga con botellas de licor, mientras su dueña no está en casa

Así reaccionó la propietaria de la mascota.

Un perro llamado Jack, residente del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, protagonizó un inusual incidente al ingerir licor: una botella de crema irlandesa y otra de vodka, mientras su dueña, Mary, no estaba en casa.

El curioso suceso fue capturado por Mary en un video publicado en su cuenta de TikTok (@mcgat1), el cual rápidamente se volvió viral con más de 35 millones de reproducciones.

Al regresar a su hogar, Mary encontró a su perrito incapaz de mantenerse en pie correctamente, lo que la llevó a descubrir las botellas vacías y masticadas en el suelo. Angustiada por el estado de su mascota, Mary intentó que Jack caminara hacia ella, pero debido a su embriaguez, el perrito tenía dificultades para moverse correctamente.

En el video, Mary expresó su preocupación: "Esto no es gracioso. Mi perro está borracho y no sé qué hacer al respecto". Afortunadamente, Jack no sufrió consecuencias graves por su ingesta de alcohol. Aunque el incidente pudo haber sido peligroso, el peludo amigo de Mary se recuperó sin mayores complicaciones, destacando la importancia de mantener los productos alcohólicos fuera del alcance de las mascotas.

Vea acá el vídeo: