Así van los liberales y conservadores en lo electoral: continúa la ‘puja’

Con un inicio de año entre discusiones políticas, los liberales y conservadores continúan perfilándose para las elecciones de octubre. Por un lado, los ‘jaramillistas’ se encuentran distanciados de otros actores de la región, mientras que desde el Partido Conservador se puja por quién de sus mayores representantes logra gestionar la mayor cantidad de avales.



Conforme se acercan las elecciones regionales de 2023, en los municipios se empiezan a gestar las precandidaturas de las colectividades más ‘sobresalientes’ en el departamento. Con ello, la puja electoral por la ‘conquista’ de los mismos se empieza a hacer notoria entre colectividades y copartidarios.

Es claro que los resultados de las elecciones legislativas del año pasado, también incidirán fuertemente en la contienda del próximo octubre. Lo anterior, lo saben las casas políticas tradicionales del departamento y quienes han ejercido el poder territorial, a pulso de metrónomo, durante décadas: liberales y conservadores.

El ‘barretismo’ es, en este momento, la estructura política más sólida de la región con cuatro credenciales al Congreso. Cada uno conocedor de su territorio, los representantes a la Cámara por el Partido Conservador en el Tolima, saben ‘moverse’ en el ejercicio electoral, lo que les da chances de conquistar nuevamente la Gobernación.

Por su lado, el Partido Liberal, encabezado por su líder natural y exsenador, Mauricio Jaramillo Martínez, obtuvo una credencial al Congreso tras la victoria de Olga Beatriz González, también experta en la ‘mecánica de la política’.

Lo anterior, para algunos, le brindó la oportunidad a Jaramillo Martínez de presentar nuevamente su hoja de vida a la Gobernación, dándole una ‘inyección’ de vida al ‘jaramillismo’ quienes, en ese sentido, han trabajado durante los últimos meses para impulsar su campaña política, con mayor vehemencia tras la victoria a la presidencia de Gustavo Petro.

Aunque no todas las cartas están sobre la mesa a estas alturas de la agenda electoral, múltiples movimientos se han venido gestando desde ambas colectividades, quienes preparan avales a concejos, alcaldías y Asamblea.

El inicio del 2023 fue de ‘choques políticos’

Tanto el Partido Liberal como el Conservador, colectividades naturalmente contradictorias entre sí, han estado evaluando movimientos sobre el tablero frente a las elecciones del último domingo de octubre.

El 2023, sin embargo, inició para ambas colectividades con disensos y apariciones públicas. Existe un resquemor de vieja data que ‘aflora’ en épocas electorales entre ambos partidos políticos.

En un primer momento, Mauricio Jaramillo declaró para medios radiales: “Nosotros tenemos que hacer algo, como lo reclamaba Gaitán en su época, la restauración moral del Tolima. Vamos a estar unidos para derrotar esta hegemonía que le ha hecho tanto daño al Departamento, vamos a demostrarlo a través de la manera en la que ellos han venido invirtiendo los recursos, despilfarrando”.

Y cuestionó: “Cuando se tiene toda esa cantidad de dinero, cerca de $2 billones de pesos en ocho años, pues algunas obras se tienen que hacer, pero eso no quiere decir que el Tolima tenga que agradecerles que inviertan la plata”.

A lo anterior, el ‘barretismo’ le salió al paso a los cuestionamientos, tras las aseveraciones de Alexander Castro Salcedo quien le cuestionó los manejos de la Universidad del Tolima y Cortolima al liberalismo durante sus épocas de gobierno. Y lo mismo el senador Óscar Barreto, quien empezó con una serie de viscerales columnas de opinión, donde le achacó los episodios de violencia en Tolima a la colectividad roja.

En una contra, la dirección del liberalismo regional realizó una rueda de prensa, en donde reapareció públicamente Jaramillo Martínez, en compañía de la representante Olga Beatriz González, los diputados Julio Morato y Carlos Reyes, y demás dignatarios de la colectividad.

Entre las denuncias más destacadas oficiadas en su momento, sobresalió el incremento de órdenes por prestación de servicio (OPS) y aparentes ‘licitaciones chaleco’ en una evaluación de oferentes a las licitaciones públicas y los manejos a entidades públicas del resorte de la Gobernación.

De lo anterior, recientemente Castro Salcedo concluyó: “Esa poca argumentación en los temas del Tolima, dan como resultado esas ruedas de prensa que buscan instrumentalizar a los medios de comunicación y a la justicia para que sirvan como arma consecuente de desprestigio. Esas formas de lucha son fracasadas”.

El directorio liberal realizó una rueda de prensa en contra del ‘barretismo’, acusándolo de corrupción y clientelismo.

El fraccionamiento liberal

Quien faltaba por aparecer en el radar político desde el Partido Liberal es Gentil Gómez Oliveros. Liberal de Boyacá ‘de pura cepa’, el excandidato a la Cámara y exalcalde de Melgar tiene fuerte influencia política por el oriente del Tolima. Además, en el pasado, sostenía buenas relaciones con Jaramillo Martínez las cuales se vieron resquebrajadas en las anteriores elecciones legislativas.

Se dice que el exgobernador Luis Carlos Delgado ha intentado generar consensos entre Gómez Oliveros y Jaramillo Martínez, pero el asunto no ha causado mejores impresiones dentro del grupo ‘jaramillista’. Por su parte, la estructura política del exalcalde de Melgar se mantiene sólida, a la espera de definir si finalmente se lanzaría su nombre a la Asamblea.

Pero lo anterior también tiene sus ‘contras’, toda vez que durante su campaña al Congreso, un disenso con los hermanos Jaramillo Martínez y la aspiración de Olga Beatriz, lo habrían situado en una posición incómoda. Eso sí, sumó casi 14.000 votos que impulsaron la curul de la Representante.

En diálogo con Gentil Gómez, indicó que los fraccionamientos son reales y que aún siguen ‘distantes’ las cosas con Jaramillo Martínez. “La verdad es que hemos hablado poco, no nos hemos reunido, no ha existido el lugar para hacerlo. Yo vivo ocupado y él en sus correrías. Estuvimos en Planadas y poco más.

“Ha habido muchos rumores ciertos y otros infundados, especulativos y exagerados. Lo único que sé es que existe una distancia entre Jaramillo y lo que representamos nosotros, porque él nunca reconocerá dentro del liberalismo algo que no sea jaramillismo”, comentó.

Con la aparición de Yully Porras de Yepes como aspirante a la Gobernación, Jaramillo Martínez sabe que las cosas no están sencillas en materia electoral, lo que podría hacer proclive que un nuevo puente comunicativo se pueda establecer con Gómez Oliveros, máxime si se tiene su influencia en el oriente tolimense.

“Sí hay un distanciamiento, pero entendemos que eso es normal dentro de los partidos. Y aunque inicialmente habían dicho que no quería saber de nosotros , con la salida de Yully Porras y la sumatoria de Adriana Magali Matiz de varios sectores importantes, Jaramillo debe unir el partido”, aseguró.

Y añadió: “Y en la última elección se dio un distanciamiento fruto del afán de Mauricio de sostener a la señora Olga BeatrIz porque, como muchos afirman , si ella no hubiera sido Representante, Jaramilo no se habría lanzado a la Gobernación. Pero para desgracia de los ‘jaramillistas’ y Olga Beatriz, si yo no hubiera estado en la lista, no habría alcanzado el umbral y Jaramillo no habría sido candidato”.

Puja entre ‘ismos’ conservadores

Tras el ofrecimiento de Cambio Radical, a la precandidata Adriana Magali Matiz se le delegaron algunas tareas que deberá concretar en el plazo de un mes amén de definir cómo entraría a jugar la colectividad en las alcaldías de algunos municipios.

En cuanto al último tópico, es claro que Miguel Barreto, José Elver Hernández ‘Choco’ y Óscar Barreto tienen en mente la definición de candidatos a las alcaldías, asunto que poco a poco se ha dejado entrever conforme avanza la agenda política.

Por ejemplo, en el caso de Fresno, el ingeniero Carlos Quiroga continúa sacando adelante su aspiración tras el respaldo de ‘Choco’ y el representante Alejandro Martínez. En el mismo municipio, también pretende llegar a la alcaldía Gustavo Adolfo Castaño, quien inició con el proceso de recolección de firmas a pesar de haber sostenido cercanías con el ‘Óscar Barretismo’ y el representante Gerardo Yepes.

Lo mismo sucede en Líbano, tras las aspiraciones a la alcaldía del médico Diego Padilla y Beatriz Valencia. En el caso de Padilla, tiene el apoyo político del ‘barretismo’ y el representante Gerardo Yepes, además de haber reunido el apoyo de algunos sectores del municipio.

Y Valencia Gómez, quien ya había sido alcaldesa de Murillo, continúa sacando adelante la recolección de firmas para avalar su candidatura. Sin embargo, también cuenta con el apoyo de ‘Choco’ y el representante Martínez.

En el caso del Espinal, el ‘barretismo’ continúa impulsando la campaña del joven Wilson Gutiérrez Montaña, quien también cuenta con el apoyo de ‘Choco’ y los representantes conservadores. Sin embargo, tras la polémica con la repartición de ‘bendiciones’, es menester recordar que un sector del conservatismo en el municipio no se mostró conforme.

Tras el apoyo provisional de Cambio Radical a Matiz Vargas, aún quedan dudas de cómo jugará Aquileo Medina, precandidato a la alcaldía, tras los acuerdos que se estrecharon con el Partido Conservador en compañía de Pierre García y Juan Guillermo Beltrán.

Y para más ‘inri’, está la aspiración del grupo ‘disidente’ del conservatismo, quien busca apalancar la candidatura del coronel (r) Jorge Enrique Cartagena y cuenta con un tentativo apoyo del senador Miguel Barreto, también distante a la estructura política de su primo, además de haber sumado el apoyo de Yully de Yepes.

Y en el caso de Ibagué, se tiene que existen tres candidatos desde la corriente ‘barretista’. Sin embargo, causó curiosidad el apoyo que recibió Johana Aranda por parte de ‘Choco’, este último quien sostiene buenas relaciones con el alcalde Andrés Hurtado y quien además, de momento, también estaría recibiendo el respaldo político de Miguel Barreto.

Así las cosas, poco a poco se ha dejado entrever que existe un pulso interno entre los miembros del Partido Conservador, quienes deberán definir avales definitivos en los meses venideros.

