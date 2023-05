¿Está sólida la ‘coalición alternativa’? Frente Amplio abrió debate en Ibagué: ‘Resquemores’ entre precandidatos

A raíz de la consolidación del Frente Amplio el pasado 6 de mayo en la sede de Simatol, un ‘disenso’ al interior de la coalición alternativa tiene en ‘veremos’ la integridad de la misma, debido a la legitimidad del evento. En ese orden, y a pesar del ‘despliegue mediático’, los precandidatos insisten en la unidad política.

Desde la reunión del pasado 6 de mayo, en donde algunos precandidatos a la Alcaldía de Ibagué consolidaron las bases del ‘Frente Amplio’ para la escogencia de un candidato único desde el sector alternativo, el rumor de un posible disenso al interior de la ‘coalición alternativa’ se acrecentó en los últimos días.

Y es que, además de la asistencia de los aspirantes Renzo García (Alianza Verde), Camilo Delgado (Partido Liberal) y Carlos Alfredo García (Independiente), también se esperaba contar con la presencia del diputado y precandidato Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico - Mais).

De lo anterior, inicialmente se había establecido que, a razón de un inconveniente personal, el precandidato no habría podido asistir. No obstante, otras versiones empezaron a gestarse en medios locales.

¿Nimiedades o protocolos?

Ante los hechos, en los días subsiguientes a la reunión del ‘Frente Amplio’, varias posiciones empezaron a ver la luz pública desde los miembros de la mesa del Pacto Histórico (PH) a nivel local.

A través del medio radial, Ondas de Ibagué, el secretario general de la Unión Patriótica (UP), Cristian Acosta, quien también busca aspirar en las próximas elecciones al Concejo municipal, rindió explicaciones en el programa Zona de Impacto.

“Desde la UP somos respetuosos de la coalición jurídico-política del PH y nos mantenemos en sus líneas. No participamos en un evento bajo la perspectiva de ‘Frente Amplio’, pues al comité del PH, en el cual tengo vocería por la UP, no fue presentada ninguna solicitud ni invitación para el evento. Y creemos que para convocar eventos bajo el nombre del ‘Frente Amplio’, debe ser tenida en cuenta la coalición jurídica del PH. Si bien es cierto respaldamos el proceso de unidad con el fin de constituir, también creemos que debemos ser respetuosos con los partidos fundantes del PH”, argumentó Acosta.

En la emisión, el precandidato independiente, Camilo Ossa, quien también fue invitado al ‘Frente Amplio’, calificó como “nimiedad” el asunto del protocolo de invitación al evento, a pesar de no haber ido a razón de otras agendas fuera de la ciudad. En sintonía, aseguró haber recibido la comunicación por parte de los sectores que conformaron su consolidación e insiste en que el eje central de las discusiones deben darse sobre un proyecto de ciudad.

La preocupación en la coalición

El precandidato liberal, Camilo Delgado, indicó que es menester definir el mecanismo de escogencia del candidato del sector alternativo prontamente, al margen de la definición de avales que, insiste, ya posee desde la colectividad roja.

“Las discusiones son necesarias en cualquier equipo de trabajo. Decía hace algunos días que de los disensos surgen los consensos. El arte de lo imposible, como algunos definen la política, nos tiene que llevar a encontrar soluciones posibles a estos ‘impasses’, más allá de la carta, del radicado o de la invitación formal enviada por correo certificado a los diferentes partidos. El ‘Frente Amplio’ era un hecho cierto y notorio en la ciudad, del cual se venía hablando públicamente en todos los medios de comunicación tradicionales, digitales e independientes para conformarlo con todos los sectores de la ciudad”, mencionó Delgado.

Y añadió: “Esperamos la participación de la totalidad del Pacto Histórico, gran parte de sus representantes estaban de acuerdo con este ejercicio, y todos también están de acuerdo que no podemos seguir perdiendo tiempo en este tipo de ‘galimatías’ y ‘nimiedades’ cuando lo fundamental es el avance de las campañas políticas que, desde la institucionalidad municipal y departamental, vienen constriñendo electores con el contrato de prestación de servicios, lo que demanda un esfuerzo enorme desde el sector alternativo”.

Frente a la ‘disyuntiva’ con el ‘Frente Amplio’, el precandidato Liberal le mandó a decir a Marco Hincapié: “La autocrítica y la madurez política debe ser una característica fundamental de todos los precandidatos a la Alcaldía. Tenemos que aprender a cuestionarnos y a ser cuestionados sin molestarnos. Sería infantil que entre candidatos no pudiéramos decirnos las cosas que nos incomodan. En ese sentido, el diputado Marco Emilio Hincapié, es compañero, amigo y con quien también tenemos una identidad filosófica, entenderá que ese llamado a la unidad que se hizo el sábado, no era un ataque ‘en contra de’, sino un llamado a favor de los ibaguereños, que esperan la unidad de los sectores liberales, progresistas, socialdemócratas, alternativos, ambientales, culturales y diversos”.

En las próximas semanas, los precandidatos deberán definir el mecanismo de escogencia, amén de salirle al paso a los demás contrincantes de la contienda electoral.

“Las puertas seguirán abiertas, nunca se han cerrado”

En diálogo con el diputado y precandidato a la Alcaldía, Marco Hincapié Ramírez, mencionó que continúa en el propósito de tejer la unidad por encima de los partidos políticos y aseveró que su prioridad es “recuperar a la ciudad de Ibagué”.

“Esta reunión del ‘Frente Amplio’, la hace el Partido Liberal y la Alianza Verde. El Pacto Histórico continúa en el tema interno de sacar nuestra candidatura, y somos respetuosos de los procesos internos. La reunión obviaron construirla de la mano del Frente Amplio, tanto así que yo fui invitado el viernes y ya tenía una agenda para el fin de semana y no podía cancelarle a la ciudadanía. Seguimos en el propósito de construir esa unidad, no en torno a una candidatura o persona, sino en un propósito que se llama Ibagué”, acotó Hincapié Ramírez.

Y apostilló: “Las puertas seguirán abiertas, nunca se han cerrado. Y no solo a dos fuerzas políticas. Tenemos que entender, con grandeza, que tenemos que llegar a esos consensos con personas que estuvieron muy distantes a nosotros. Debemos crear un gran Frente Amplio, no solo de tres precandidatos, sino de muchas corrientes para que las ciudadanías se sientan representadas. La unidad no se va a romper por el lado de Marco Emilio Hincapié y daré hasta mi último esfuerzo para que así sea”.

