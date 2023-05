Este es el nuevo cargo de Roy Barreras al salir del Congreso: Petro le ofreció tremendo puesto

Al estilo del presidente de la República, Gustavo Petro, que llega un poco tarde a sus eventos, el saliente presidente del Senado, Roy Barreras, ofreció éste martes su última rueda de prensa, en donde hizo varios anuncios sobre lo que hará tras salir del Congreso, pero no reveló la noticia que más tarde se supo que será embajador de Colombia ante el Reino Unido en Londres.



Minutos después que le dijo a los medios que se dedicaría a cuidar su salud y que no tiene aspiraciones para las elecciones de octubre, se conoció desde la Casa de Nariño que el senador Barreras le fue ofrecida esa representación diplomática, esto como un reconocimiento a su labor que adelantó con el gobierno del presidente Petro, además de su papel que jugó en la elección presidencial del año pasado.



Al ser preguntado sobre el ofrecimiento, Roy Barreras, contestó con una evasiva inicial, “le agradezco mucho al señor presidente, con quien aún no he hablado, el ofrecimiento que me ha hecho conocer. Yo he dicho desde hace semanas que mi vida en el Congreso había terminado, este jueves queda ratificada la decisión del Consejo de Estado, a partir del viernes pueden elegir un nuevo presidente del Senado y dije también que mi vocación es servirle a este país, a mí me apasiona Colombia desde donde resulte útil, de manera que gracias y espero enterarme de los detalles en las próximas horas porque no he hablando todavía con el señor presidente”.



Y luego ante la insistencia de que fuera preciso, señaló: "Yo he dicho que estoy listo a servirle al país donde resulte útil y espero serlo allí donde el presidente ha decidido”.



En su rueda de prensa inicial Barreras había indicado que “pasado mañana queda en firme el fallo, por lo tanto el viernes en plenaria o cuando definan, podrán elegir a quien presida la corporación para lo que queda del periodo de sesiones hasta el 20 de julio”.



Frente a la candidatura a ser alcalde señaló que “agradezco a tantas bogotanas y bogotanos y dirigentes, como también ciudadanos, que se les ocurrió la idea de que pueda ser alcalde de Bogotá, gracias, pero yo no improviso, yo me he preparado toda la vida para construir nación”.



Con respecto a la posibilidad de que haga parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, en donde incluso ha sonado para ser ministro de Cultura, Barreras también descartó que lo vaya ser. “Tampoco voy a estar haciendo parte del gabinete presidencial, además eso hace parte del fuero, voy a dedicarme, como todo el mundo lo sabe a recuperar mi salud y regresaré desde cualquier otra posición para ayudar al país”, manifestó.



Barreras indicó que por ahora no tiene una aspiración a ser candidato presidencial, y consideró que quien hable ya de aspiraciones a ese cargo faltando tres años del gobierno de Gustavo Petro, es una equivocación. “Cualquier candidatura presidencial precoz y una relación erótica no funcionan bien cuando hay resultados precoces”, sostuvo.



Frente a lo que resta de la agenda legislativa, el saliente presidente del Senado aseguró que se deberá convocar a las sesiones extras, después del 20 de junio, para poder alcanzar a votar las reforma pensional, la de salud, y la laboral, y en el mes de sesiones ordinarias sacar la reforma electoral, los actos legislativos, entre otros.

