“El Tolima se verá beneficiado con esta reforma a la salud”: representante Martha Alfonso

En dialogo con esta redacción, la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso explicó las razones por las que la reforma a la salud beneficiará al Tolima, aunque no pasará de un día para otro.

La reforma a la salud es una de las más grandes apuestas del Gobierno Petro y pese a llevar cerca de nueve meses en trámite en el Congreso, el pasado martes 5 de diciembre fue aprobada por la Cámara de Representantes en segundo debate.

Uno de los puntos centrales de la reforma es que la administración de los recursos del sistema general de Seguridad Social en Salud pase a manos del Adres o también conocido como ‘el banco de la salud’. Asimismo, se busca transformar la figura de las EPS para crear unidades de Centros de Atención Primaria (CAP) en las zonas más apartadas del territorio nacional.

La iniciativa del gobierno del ‘Cambio’ ha sido criticada porque sería el Estado el encargado de administrar el 100% de los recursos de la salud y distribuirlos a las IPS, es decir, no habría intermediarios. De acuerdo a lo expresado por la presidencia, las EPS son una de las principales responsables del desvío de los fondos.

De igual manera, los opositores al proyecto de ley se manifestaron en alerta ante sobre los riesgos que tendrían los pacientes con el aseguramiento. Por ejemplo, la congresista por la Alianza Verde, Cathy Juvinao, cuestionó la reforma porque estaría acabando con uno de los avances más importantes que ha tenido el sistema de salud recientemente.

“La reforma a la salud está acabando con uno de los principales avances del modelo actual: el aseguramiento social (que tenemos hoy) que brinda protección financiera a los hogares, lo que ha permitido que Colombia tenga uno de los gastos de bolsillo más bajos de la OCDE: 14%”, sostuvo Juvinao.

Ante ello, la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso respondió en entrevista con EL NUEVO DÍA, que, “la reforma no toca absolutamente nada del sistema de aseguramiento en términos financieros, sigue siendo las mismas fuentes, mismas formas; el aseguramiento no se destruye, es falso."

Es decir, la parlamentaria explicó que el sistema que se financia de manera tripartita entre empleador, trabajador y Estado continuará como se dejó planteado en la Ley 100 y tal como funciona en varios lugares del mundo. Así las cosas, se seguirá aportando periódicamente al sistema para tener asegurado el derecho a la salud que corresponde como ciudadano; dichas contribuciones garantizan el acceso a cualquier servicio.

Para la tolimense, en 30 años se ha evidenciado que las EPS no han tenido la capacidad de solventar las deudas, ni de asegurar realmente los servicios, pese a todos los aportes registrados. "El aseguramiento no se transforma en términos financieros, lo que cambia es la lógica de aseguramiento que ya no se hace a través de un privado, de terceros que se les pasa la plata para que administren el sistema, sino que lo hará directamente el Estado.", acotó.

En medio de sus redes sociales, Juvinao dijo que la iniciativa da de baja el modelo de aseguramiento toda vez que no hay un tercero que gestione el riesgo financiero, "¿Qué predicen los expertos que pasará en este nuevo esquema? El presupuesto (finito) se agotará rápidamente, los servicios de salud colapsarán entre el desbordamiento y la malversación, el Estado fallará en la gestión integral de la prestación de los servicios de salud y la gente terminará gastando más dinero de su bolsillo en seguros privados y atención privada".

¿Qué pasará con los medicamentos y servicios de alto costo?

Por otro lado, políticos en contrariedad han puesto en tela de juicio la calidad del sistema de salud con la reforma, como es el caso de la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez quien afirmó: “avanzan con destruir el modelo de aseguramiento en salud, sin saber cómo van a garantizar la atención a pacientes de mediana y alta complejidad y a los usuarios del sistema”.

No obstante, la congresista del Partido Alianza Verde indicó que, por el contrario, los servicios de mediana y alta complejidad se fortalecerán, puesto que el ADRES les pagará de manera directa al prestador. “Habrá flujo constante y pago rápido, no habrá razón para suspender servicio, tratamiento, medicamento o programa”, dijo Alfonso.

El Tolima, uno de los departamentos más beneficiados con la reforma a la salud

Frente al escepticismo del pueblo tolimense frente a la reforma, la representante Alfonso dejó claro que el departamento será uno de los mayores favorecidos con esta, debido a que 40 de los 47 municipios tienen pequeños hospitales, que es lo único existente allí que proporciona atención médica. Estos se convertirán en Centros de Atención Primaria y habrá un equipo territorial básico de salud permanentemente.

"Con este modelo, se les permitirá salir de las crisis financieras en las que los tiene las EPS. Va a permitir aumentar su capacidad resolutiva de manera progresiva; eso no va a pasar de un día para otro. Pero el objetivo de la reforma es que los CAP, que son nuestros hospitales de primer nivel en Colombia y, como en la mayoría en el Tolima, vayan aumentando la capacidad de servicios de especialidades como pediatría, ortopedia, ginecoobstetricia. Queremos que haya más servicios y evitar que se desplacen a largas distancias", finalizó diciendo Martha Alfonso.