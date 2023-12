"Te vamos a cortar la cabeza y a jugar con ella”: Vendedor de Vive100 amenazó de muerte a Petro

Vendedor ambulante lanzó fuerte amenaza al mandatario y éste no se quedó con los brazos cruzados.

El presidente Gustavo Petro generó polémica en redes tras compartir en su cuenta de X, un video en el que un individuo lo amenaza de muerte y habla de un posible golpe de Estado. La grabación se volvió viral, y generó todo un debate sobre el gobierno del mandatario, sus logros y fracasos, pero sobretodo, del fenómeno político que representa su nombre en Colombia.

El mandatario compartió el perfil de Instagram del individuo que lo amenazó, acusando públicamente a Jaime Arizabaleta de haber lavado el cerebro del agresor. Además, lanzó una crítica a la prensa. “Mi amenazante se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor”, expresó Petro.

Ante estas declaraciones, el reconocido abogado respondió en su cuenta de X, señalando que Petro pone en riesgo su vida al asociarlo con un tema en el que no tiene participación y que lo pone ante la mirada de cientos de colombianos. "Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante no me hace su cómplice. ¿Qué pretende, presidente? No sea tan irresponsable", afirmó.

Incluso, Arizabaleta culpó a Petro por las amenazas que recibe de seguidores del mandatario. “No soy un delincuente, soy un colombiano crítico del desastre en el que usted quiere convertir a Colombia. No pretenda criminalizarme ni amedrentarme. No comparto las amenazas contra usted ni contra nadie”, concluyó.

Finalmente, según informó Revista Semana, la Fiscalía General de la Nación identificó al individuo que emitió las amenazas y lo citó a interrogatorio el 13 de diciembre en Cali. A pesar de la denuncia del presidente Petro, la Fiscalía actuó rápidamente y dispuso un grupo especializado para atender el caso, logrando dar con el paradero del hombre en menos de 24 horas.