Por escándalo de corrupción, el funcionario dejó su cargo y así se defendió.

El mismo día en que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó una denuncia penal en contra de Olmedo López por aparentes irregularidades en la contratación de carrotanques para llevar agua a La Guajira, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) renunció.



“He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”, se lee en la carta que López envió al despacho del presidente Gustavo Petro, el superior jerárquico tanto suyo como de Idárraga.

El hasta ahora director escribió que tiene "plena certeza y convicción" de que todos sus actos fueron transparentes. "Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados y llevar esperanza de vida a los niños Wayuu", agregó el funcionario.



La misiva de López llega horas después de que el secretario de Transparencia informó que no solo denunció al líder de la UNGRD, sino también a sus dos subdirectores y a "varios empresarios vinculados al contrato de los carrotanques". Además de poner de presente el caso en la Fiscalía, Idárraga destacó que informó a la Procuraduría y la Contraloría.



El Gobierno espera establecer si Olmedo López y otras personas relacionadas con ese convenio tienen algún tipo de responsabilidad que se les deba reprochar en medio del escándalo que envuelve un sobrecosto de más de $20.000 millones en la licitación de al menos cuarenta carrotanques que no han cumplido con el deber de llevar agua a La Guajira.

López remachó con que llevará en su corazón "que llegara el agua a la etnia indígena más grande de Colombia, los Wayuú, y la esperanza del retorno de los 254 mil campesinos y campesinas, sujeto de derechos, que se vieron beneficiados con tierras fértiles para cultivar en la zona de la Mojana debido al corte de flujo de agua del Rio Cauca".