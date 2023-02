Cerro Machín: generan inquietudes las cuentas dadas por la Sager

El debate de control político realizado a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima en la Asamblea Departamental, ante las acciones que se vienen ejecutando alrededor de la reciente actividad del Volcán Cerro Machín (VCM), dejó entre los diputados más inquietudes sobre el tema.







En medio de la sesión extraordinaria del pasado lunes, el diputado Renzo García, quien llevó a cabo la proposición del debate, se mostró sorprendido “negativamente” frente a la exposición que adelantó Andrés Felipe Barragán, titular de la cartera de Gestión del Riesgo.

Y es que según García, la mayoría de respuestas respecto a los más de 20 interrogantes planteados al funcionario fueron “evasivas, descontextualizadas, impertinentes, ‘gaseosas’, inexactas y finalmente no resuelven lo que se pregunta”.

En ese sentido, el también aspirante a la Alcaldía de Ibagué trajo a colación una de las preguntas realizadas, la cual consistía en informar de manera detallada la capacidad de infraestructura de los albergues y alojamientos temporales.

“Y la respuesta es una tabla, una tabla que no detalla nada, una tabla que solamente dice el número de albergues y alojamientos temporales, es más, cayendo de manera reiterativa en un error que los expertos le dijeron por varias ocasiones, no pueden confundir albergue con alojamiento temporal, pero nunca escucharon, como siempre, nunca escuchan a los expertos, menos a la comunidad”, señaló García.

Asimismo, a la consulta por conocer qué se ha hecho en torno a las acciones que debe implementar la comunidad ante la erupción del VCM, recordó que la contestación fue el denominado ‘Plan padrino’, que consiste en acompañamiento por parte de funcionarios de la Sager a municipios del área de incidencia tanto de este como del Volcán Nevado del Ruiz, por lo que cuestionó no sólo el nivel de detalle, sino también puso sobre la mesa el impacto del mismo.

En esa misma línea indicó que cuando se interrogó por el número de familias que estarían capacitadas frente a una emergencia provocada por el Cerro Machín, otra vez salió a flote, como respuesta, una tabla, que hace referencia a una cifra de 209 personas.

“Le preguntamos por familias y nos responden con funcionarios de alcaldías capacitados, no responden lo que se le pregunta y así es muy difícil que podamos corregir”, acotó el diputado, quien aseveró haber llevado a cabo recientemente una visita al área de influencia del VCM, en el marco de la cual encontró, además, en diálogo con la comunidad, que la vía entre Salento (Quindío) y el corregimiento Toche, de Ibagué, tendría dificultades en un tramo.

Si bien mencionó que el debate no tenía el propósito de “quitarle la cabeza a nadie”, pues manifestó que esa no es su lógica, sino la de una construcción colectiva, expresó que ante la no escucha, en su concepto, “queda demostrado que, con esta Administración, no va a pasar nada en términos de una cultura de prevención y gestión del riesgo”.

ARCHIVO / EL NUEVO DÍA El Volcán Cerro Machín está ubicado a 17 kilómetros del casco urbano de Ibagué y a 30 kilómetros de Armenia.

El mapa del ‘debate’

Una de las preguntas sobre las cuales hizo énfasis Renzo García, a raíz de su contestación, fue la décima, que reza: Informe si el plano establecido para la socialización respecto a la amenaza del VCM escala 1:150.000 se considera un plano a detalle para la socialización de los municipios expuestos a los riesgos de una eventual erupción.

Por su parte, el titular de la cartera de Ambiente y Gestión del Riesgo, leyó la respuesta que brindó el Servicio Geológico Colombiano, SGC, al cual escaló la inquietud: “Es importante aclarar que hasta el momento la institución no ha llevado a cabo estudios de riesgo volcánico en el VCM, sino evaluación de amenazas volcánicas.

Si bien ha aportado significativamente a la difusión, explicación de mapas de amenaza volcánica vigente, en el momento en proceso de actualización, la socialización de esta temática corresponde misionalmente a las dependencias de gestión del riesgo de desastres desde el nivel local , municipal a regional.

En el caso de que la pregunta esté mal elaborada, seguramente por un mal asesoramiento a los diputados, sí podemos informar que el mapa de amenaza volcánica fue elaborado por Ingeominas (hoy SGC) y presentado a autoridades y comunidad en el 2000, la escala de representación utilizada originalmente fue de 1:100.000, obligatoria para la extensa zona que abarca los productos originados en una erupción del VCM, desde el río Magdalena al río Cauca, el trabajo de campo se realizó a escala detallada”, concluyó la respuesta.

Sin embargo, Jonathan Ortíz, geólogo de la Universidad de Caldas, y quien también participó del espacio, precisó que la consulta estaba enfocada en el mapa de amenaza y no uno de riesgo.

Al respecto, García señaló: “Si vamos a seguir confundiendo amenaza con vulnerabilidad, con riesgo, apaguemos y vámonos”.

Otras voces

A su turno, la diputada Rosmery Martínez, acotó que no encontró respuestas precisas por parte de la dependencia. Incluso, manifestó su deseo por allegar una copia del debate al Congreso de la República y al presidente Gustavo Petro.

De la misma manera, expresó que es “doloroso que no nos llegue puntual la información”, y se mostró crítica ante el presupuesto asignado este año para el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, correspondiente a $400 millones.

Entretanto, el asambleísta y también aspirante a la Alcaldía de Ibagué, Marco Emilio Hincapié, recalcó que ante un debate sobre la gestión del riesgo del VCM, a su juicio, no se puede sustraer al mandatario Andrés Hurtado.

Adicionalmente, relató que tras partir de Los Túneles, en Boquerón, a su paso por la falla geológica denominada El Salón, encontró una maquinaria que, según contó, al aparecer está allí desde diciembre porque aún no existe contrato para el operador.

Por su parte, el diputado Carlos Arturo Reyes aseguró que según información suministrada por la Sager, en Cajamarca, siete alertas tempranas se encuentran en proceso de verificación y solo cinco estarían operando.

“Muchas veredas, el Alto de la Virgen, La Tigrera, Las Hormas, La Judea, no están funcionando y no hay cómo informarle a esas personas que estamos en un proceso de emergencia y que tienen que evacuar”, apostilló Reyes.

En ese orden de ideas expresó que: “Se ve que la gestión del riesgo en el Tolima no es una prioridad para el Gobierno, no hay recursos, gestión, ni siquiera tienen clara la red de alertas y comunicaciones del departamento”. Así las cosas, hizo un llamado al secretario para que mejore la presentación de la información.

¿Qué dijo el jefe de la cartera?

El secretario Andrés Felipe Barragán, en su intervención, socializó, entre otras cosas, que se vienen ejecutando mesas de trabajo con los coordinadores de gestión del riesgo y alcaldes de los 11 municipios que están en el área de influencia del Cerro Machín, con el ánimo que estos actores, que serían 209, posteriormente den a conocer a la comunidad la información que allí se comparte.

Precisamente frente a los canales empleados para brindar datos sobre qué hacer ante una erupción, mencionó las páginas oficiales de las alcaldías municipales y las circulares informativas.

En cuanto a las rutas de evacuación, trajo a colación la fuerte ola invernal e indicó que se trabaja con maquinaria en la vereda Potosí de Cajamarca. A su vez, manifestó que tras ‘golpear’ las puertas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se logró obtener un rubro de $2.850 millones.

En torno a los alojamientos temporales, que son 37, y estarían sujetos a cambios, en su concepto, debido a actualización de protocolos de respuesta, precisó que algunos cuentan con los “servicios básicos, en otros estamos en proceso de verificación”.

Por su parte, en cuestión de recursos asignados a la Sager se conocieron estas cifras: $1.785.714.463 (2020); $10.668.627.468 (2021); $6.627.580.319 (2022); $4.776.634.050 (2023).

Respecto al fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas en el departamento reseñó que en el vigente año se asignaron $400 millones y para el sistema de comunicaciones recursos por el orden de los $300 millones.

Asimismo, ofreció excusas a los diputados porque respecto a la pregunta 22, según Barragán, debido a un tema de redacción se omitió la respuesta de la misma. Sin embargo, los datos consignados en la contestación provocaron inquietud.

Y es que se aseguró que en 45 municipios de la región se encuentra un organismo de socorro, ya sea bomberos voluntarios, Defensa Civil o Cruz Roja, mientras que en Suárez, Santa Isabel y Piedras no contaban con organismo de socorro alguno.

Asunto que no dejó pasar por alto el diputado Renzo García, quien recordó que el Tolima cuenta con 47 municipios, por lo que existiría un mal cálculo en la información referenciada por la cartera, toda vez que la suma daba como resultado 48 territorios (entre los que tienen y no, organismos de socorro).

De otro lado, el titular de la Sager, anunció que este año se tiene prevista la realización de un ejercicio de simulación por erupción del Volcán Cerro Machín, al igual que uno para el caso del Volcán Nevado del Ruiz.

