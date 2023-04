“El gerente nunca me propuso proyectos”: Ricardo Orozco se despachó sobre el hospital Reina Sofía de España en Lérida

Contenido Exclusivo

El mandatario de los tolimenses fue crítico ante la gestión del gerente del centro médico de Lérida, quien manifestó a esta redacción que planea llevar a cabo una rendición de cuentas para poner sobre la mesa sus acciones.



Durante el acto, donde además puso la primera piedra del nuevo Pabellón de Agudos del Hospital Especializado Granja Integral de Lérida, en el que se invertirán $7.912 millones, el gobernador Ricardo Orozco Valero se despachó contra Hernán Pacheco, gerente del hospital Reina Sofía de España de la localidad.

En su intervención, el mandatario aseveró que no compartía y, por tanto, rechazaba el manejo que se le estaba dando a tal centro médico, incluso reveló que se ‘mamó’ de brindar recursos.

“El gerente nunca me propuso proyectos, nunca me propuso cómo subir la facturación, cómo aumentar los servicios, sino que simplemente se dedicó a pagarle las platas a todos los que les debían, no sé por qué razón, y hoy el hospital tiene un tema financiero muy complicado”, señaló Orozco.

“Doy hasta una parte, como las caucheras, pero cuando ya la cauchera no da, se revienta”, contó el gobernador, quien trajo a colación, además, que el puesto de salud situado en el centro poblado Padilla, a cargo del Reina Sofía de España, y que había reabierto sus puertas a principios de 2021, luego de estar cerrado por 14 años, se encuentra, en su concepto, abandonado.

“Eso nos da enseñanzas, todos nos equivocamos, creo que me equivoqué, ahí lo bueno es que la vida nos da revancha y esperamos que en esa revancha y en estos próximos años se pueda sacar de una manera mejor al hospital, lo podamos recuperar y llevar al sitio donde debe estar”, indicó el mandatario.

Y concluyó: “En la vida como en la familia, no falta el hijo ‘calavera’, de verdad que uno termina queriendo más al hijo calavera, pero en este caso no tanto”.

El episodio del ‘tirón de orejas’

En diciembre de 2021, y en pleno evento público realizado en los bajos de la Gobernación, Ricardo Orozco hizo un llamado de atención a Pacheco por cuenta de la situación económica de la institución en ese momento.

“Le he dicho, tiene que reacomodar el hospital, visionarlo en una prestación de servicio más amplia para poder sacar este hospital adelante, o sino, nos va a tocar tomar la dolorosa decisión de entregarlo en intervención a la Superintendencia”, dijo el gobernador en su momento.

Y añadió: “Yo no puedo cada año darle plata al hospital para pagar los temas laborales, un hospital no funciona así, tiene que ser autosostenible”.

Detalles del nuevo pabellón

SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA. Una de las postales que dejó el acto que tuvo lugar el pasado lunes en Lérida.

Del total de recursos destinados para el proyecto que tiene un plazo de ejecución de 11 meses, $5.438 millones son aportados por el Ministerio de Salud, $2.373 millones de la Gobernación del Tolima y $100 millones del propio hospital.

“Estamos generando una infraestructura para la vida. La salud mental tiene que jugar un papel fundamental en todos los gobiernos. Hay que hacer vías, pero en ellas pasan los carros. En la educación y la salud, en cambio, pasan los seres humanos, que es lo más importante”, apuntó Orozco.

La obra supone que el hospital pasará de seis a 32 camas en el Pabellón de Agudos, puerta de entrada a los demás servicios de la institución, como las unidades de hombres y mujeres, unidad de inimputables y unidad de rehabilitación en farmacodependencia, para un total de 154 camas en su capacidad instalada.

“Con esta Unidad podremos mitigar un poco la necesidad en salud mental en todo el departamento, porque es allí donde los pacientes entran en su máxima crisis por las diferentes enfermedades mentales”, explicó Sandra Liliana Rojas, gerente del Hospital Especializado Granja Integral.

Entre otras patologías, en este centro hospitalario se tratan casos de esquizofrenia, trastornos afectivos bipolares, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, ideación e intentos suicidas, alteraciones de conducta y farmacodependencia.

Para dimensionar la necesidad de este proyecto, Rojas mencionó que en 2022 el hospital tuvo remisiones de 3.600 pacientes de todo el departamento, pero solamente pudieron acceder 800 al servicio de hospitalización.

De acuerdo con el Gobierno seccional, esta construcción generará 50 empleos directos y la ampliación de la planta de personal médico con la contratación de 27 personas, entre psiquiatras, psicólogos, médico general, terapeutas jefes y auxiliares de enfermería.

DATO

Esta redacción contactó al gerente Hernán Pacheco, quien si bien indicó que de momento no se piensa pronunciar frente al tema, acotó que plantea llevar a cabo una rendición de cuentas para exponer la gestión que ha desarrollado.

