Comunidad protestó para exigir pavimentación de un tramo de la vía Castilla - Coyaima

Tras mesa de diálogo entre la comisión del Gobierno seccional y la comunidad, que derivó en un par de compromisos a corto y largo plazo, se levantó el bloqueo que incidía en la vía Panamericana y en el tránsito hacia el casco urbano de Coyaima y otros municipios del sur como Ataco y Planadas.

Comunidad del sur de la región mostró a través de una protesta pacífica su malestar para requerir la pavimentación de un tramo de alrededor de 850 metros, particularmente desde el cruce del centro poblado Castilla hasta la IE Guillermo Angulo Gómez, en el marco de la carretera que conduce a Coyaima.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, centenares de personas se agolparon en la vía Panamericana que conecta Tolima y Huila para efectuar cierres intermitentes, misma medida que se desarrolló por medio de piedras, llantas y troncos en el corredor hacia el casco urbano de Coyaima, donde en fechas recientes, cabe decir, a modo de protesta simbólica, se ‘sembraron’ plantas de cachaco sobre la carretera.

Ante tal panorama, arribó una delegación del Gobierno departamental, integrada, entre otros, por Juan Pablo García, secretario de Planeación, quien contó que luego de dialogar con la comunidad se establecieron, principalmente, dos compromisos.

El primero de ellos corresponde a realizar la contratación de los estudios y diseños del tramo una vez se cuente con la respectiva viabilidad que depende, según mencionó, de la certificación que emita la Alcaldía municipal en torno a la operación del acueducto y alcantarillado de la zona.

“Si no tenemos certeza de que el mismo funciona (acueducto y alcantarillado), tendríamos problemas en materia de olores y filtraciones que generarían problemas”, acotó el funcionario.

Asimismo, en acciones a corto plazo, aseveró que el 18 de mayo maquinaria del Gobierno seccional arribará para mitigar, “con materiales e insumos de la zona”, la situación.

Adicionalmente, dijo que: “Fuimos claros con la comunidad que en tema de obra (de pavimentación) no se alcanza a hacer en esta vigencia porque los tiempos no dan, pero el compromiso de avanzar en estudios y diseños sí es un aporte importante de la Gobernación”.

De acuerdo con el concejal Jorge Triana, los pobladores exigían la pavimentación del tramo en cuestión, toda vez que existen afectaciones a la salud debido a la polvareda suscitada por el tránsito de vehículos. Aunado a ello, en su concepto, las lluvias también provocan dificultades en la movilidad de los estudiantes por el sector.

“Hace un par de años se pavimentó la vía de Coyaima a Castilla y quedaron pendientes llegando aquí al centro poblado 850 metros, en ese entonces no se pavimentó porque hacía falta alcantarillado y acueducto, entonces el gobernador dijo que hasta que no colocaran acueducto no era posible (la intervención), pero ya se colocó y el gobernador negligentemente no ha querido mandar a pavimentar”, contó el cabildante.

Y añadió que, si bien se trata de un carreteable a cargo del departamento, y que pese a que a su juicio se han enviado distintos oficios a la Gobernación del Tolima frente al tema, “hay gente que le echa la culpa al alcalde y los concejales que (porque) no hacen nada”.

Asimismo señaló que la protesta no contaba con índole político alguno, por lo que hizo hincapié en que consistió en la representación del sentir del pueblo. De otro lado, recordó que recientemente el mandatario William Walter Luna Yara dispuso de maquinaria para intervenir el tramo.

“La gente quemó llantas y se le atravesó a la maquinaria y no dejaron arreglar, ellos tienen la razón porque es que al raspar la vía, los carros pasan rápido y las casas quedan llenas de tierra”, acotó Triana.

SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA - Algunas llantas, ubicadas para impedir el tránsito de automotores, fueron quemadas.

Perspectiva de la cartera de Infraestructura

Mientras se dirigía al sitio de bloqueo, junto a Juan Pablo García, secretario de Planeación, y José Rodrigo Herrera, gerente de la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, con el propósito de dialogar con la comunidad, Sandra García, secretaria de Infraestructura del Departamento, conversó con esta redacción sobre la situación.

Conforme con el relato de la funcionaria, cuando se llevó a cabo la pavimentación de la vía Castilla - Coyaima, hace más de cinco años, el tramo en cuestión no se pavimentó dado que en su momento no poseía red de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente, manifestó que “a esta fecha no tenemos como Gobernación certificaciones que el alcantarillado ya está en operación”, por lo que dijo que “hasta que el operador, siendo el municipio, no certifique que todo está en regla, bajo los lineamientos de la norma vigente en cuanto a alcantarillado, no podemos proceder a pavimentar”.

