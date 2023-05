La Fuerza Pública tiene prohibido ‘tocar’ a las disidencias de las Farc, según Orozco

En medio de su pronunciamiento frente al panorama de seguridad en el país, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, denunció que la Fuerza Pública tendría prohibido ‘tocar’ a las disidencias de las Farc.



En el marco de la socialización del avance de pavimentación de la vía en la vereda Cay de Ibagué, el mandatario, quien ha mostrado públicamente su preocupación en torno a la situación en reiteradas ocasiones, aseguró que el tema es complejo y consideró que para el 2024 “ahí hay que dar la pelea”.

“Soy un hombre que amo y conozco de seguridad y sé lo que está pasando en Tolima y Colombia, porque lo manifestamos en la Cumbre de Gobernadores a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, al registrador Alexander Vega, el Gobernador del Tolima, el Gobernador de Meta, el Gobernador de Caquetá, donde disidencias de las Farc andan como ‘Pedro por su casa’ extorsionando, aplicando fundamentalismo también a las Juntas de Acción Comunal, y no pasa nada”, manifestó Orozco.

Y añadió: “En los corredores antiguos de las Farc están y hoy les tienen prohibido a la Fuerza Pública, ellos no lo van a decir, pero yo sí lo puedo decir, les tienen prohibido tocarlos, eso es un tema muy complejo para el país, es un tema muy complejo para la seguridad, para el próximo año creo que ahí hay que dar la pelea”.

Así las cosas, el gobernador fue enfático en señalar que en caso de establecerse espacios de negociación es necesario que se dejen las armas y abandonen los campamentos por parte de los grupos al margen de la ley.

“Y miren a ver dónde se concentran, y cómo negocian, pero no como unos que negociaron y se fueron para La Habana a vivir a ‘costillas’ del Estado y vinieron y ahora son los que fundaron las disidencias, siguen extorsionando, matando, y siguen hablando de paz, no, eso no puede suceder en este país”, concluyó Orozco.

Es de mencionar que recientemente, y tras el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo, el Gobierno nacional suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, particularmente en la región en cuestión y Caquetá, Guaviare y Meta.

La socialización

En el encuentro con habitantes del cañón del Combeima de Ibagué, el gobernador socializó el avance de las obras de pavimentación de 1.72 kilómetros de la vía a la vereda Cay, donde se invierten $5.016 millones, incluyendo el valor de la interventoría.

El mejoramiento de este corredor, desde el punto conocido como Villa María hasta el sector denominado Palestina, contempla la aplicación de concreto rígido en dos tramos (uno de 339 metros y otro de 1.4 kilómetros), un muro de contención y las respectivas obras de drenaje.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron el senador Óscar Barreto Quiroga y la representante Delcy Isaza, el mandatario destacó que este proyecto vial traerá beneficios a este sector rural de Ibagué en temas de movilidad, competitividad y desarrollo turístico.

Por su parte, José Eliécer Gutiérrez, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Cay parte baja, afirmó que “la vía nos va a cambiar en un 100% en cuanto al transporte de productos que sacamos de esta región, la movilidad de vehículos y el impulso al turismo”, dijo.

Asimismo, Orozco Valero reafirmó su compromiso con el laboratorio de café de la vereda Cay, la intervención de 700 metros de la vía de la vereda Santa Teresa y el mejoramiento de la cancha de Chapetón. Reiteró, además, que se están elaborando los estudios y diseños del puente de Quebrada Seca, que une a Villa Restrepo con el camino que conduce al corregimiento de Juntas.

