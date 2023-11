El mandatario se refirió a la polémica reunión que sostuvo Petro con algunos de los 32 gobernadores electos en los comicios del 29 de octubre. También reiteró que el Gobierno nacional debe escuchar a los alcaldes y mandatarios de las regiones.



Ante el reciente encuentro del presidente de la República Gustavo Petro con 14 gobernadores electos, a quienes calificó ‘de Gobierno’, el mandatario de los tolimenses, Ricardo Orozco, reconoció que se trató de un asunto de debate y dejó ver su posición.

Y es que la reunión en la Casa de Nariño fue vista por algunos sectores como una ‘división’, toda vez que gobernadores actuales y electos participan de un evento convocado por la Federación Nacional de Departamentos, FND, en Santa Marta.

De hecho, la FND, vía comunicado, recalcó que “este encuentro no fue, es, ni debe ser entendido como el encuentro de ‘los otros gobernadores’ o de los ‘gobernadores de la oposición’”.

Asimismo, reiteró su invitación al presidente, “los gobernadores de Colombia lo esperan”. Sin embargo, su presencia en dicho espacio aún no está confirmada, así lo informó la consejera para las Regiones, Sandra Ortíz, quien también dejó claro que el Gobierno se va a “reunir con todos”, “queremos que este gobierno liderado por el presidente Petro sea un gobierno de todos y especialmente las regiones”, apostilló.

#Noticia Estamos comprometidos con todos los gobernadores y gobernadoras del país. Aquí el mensaje del Sr. Presidente es trabajar en equipo por las regiones, por los 32 departamentos de Colombia. Esto se ve reflejado en el presupuesto dispuesto para invertir en las regiones. pic.twitter.com/EUGQcBXxMF — Consejería Regiones (@ACRegiones) November 8, 2023

Al respecto, Orozco dijo: “El país no quiere más polarizaciones, lleva muchos años polarizado y no quiere ni pide más polarización”. No obstante, también se mostró crítico al indicar que “no pueden haber gobernadores de primera, segunda y tercera, por temas ideológicos”.

En su concepto, el país espera por una respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional, que a su juicio ha sido “muy cerrado”, por lo que recomendó atender de manera oportuna el llamado de alcaldes y gobernadores.

En ese sentido, reveló que “hemos hecho lo que hemos podido, nunca hubo relación con el Gobierno nacional, porque nunca nos atendieron, pienso que lo que hubo fue un gobierno aislado, y unos gobernadores clamando por lo que pasa en cada región”.

Precisamente uno de esos clamores o peticiones corresponde al tema de seguridad, respecto al cual el gobernador aseveró que si bien se desea una “paz real”, la posición de la Administración nacional, a su modo de ver, blanda, “está fortaleciendo a unos delincuentes, narcoterroristas, y eso es muy grave para democracia”.