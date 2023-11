Gobierno llegará a Armero-Guayabal para ‘dar la cara’ a víctimas de la tragedia de 1985

A propósito de los 38 años de la tragedia acaecida en la ‘Ciudad Blanca’ que se cumplen este 13 de noviembre, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, anunció que arribará a Armero - Guayabal.



Vía comunicado, se informó que diferentes instituciones estatales visitarán el municipio “para encontrarse con la población, reconocer la responsabilidad institucional y responder por los compromisos que el Estado aún tiene con las víctimas de la tragedia”.

Por su parte, Juan David Correa, titular de la cartera de Cultura, indicó que: “Vamos a tener con los armeritas una conversación franca, queremos decirles que tenemos una ley y unos Conpes que cumplir y que así lo haremos en este Gobierno del cambio”

Y agregó: “Es solo el inicio de lo que tendrá que ser la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, que ocurrirá en 2025”.

Al encuentro, cabe decir, se sumarán el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Lisbeth Alfonso, delegados de la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

¿Sobre qué se hablará?

Según precisa el oficio emitido por MinCultura, el evento girará en torno a algunos de los temas que el Estado tiene pendientes con los habitantes de Armero, como el reconocimiento de los predios que muchos perdieron por la avalancha.

Asimismo, la posibilidad de revisar los archivos del ICBF para establecer el paradero de muchos niños que sobrevivieron a la tragedia y fueron dados en adopción de manera irregular, sin preguntar primero por el paradero de sus familiares.

Al respecto, la Fundación Armando Armero viene trabajando desde hace tres décadas y ha logrado que algunos de esos niños, ahora adultos, se reencuentren con sus familias gracias a las pruebas de ADN.

Otro de los asuntos a discutir comprende el reconocimiento del lugar donde quedaba el casco urbano de Armero como un sitio de memoria, lo que implica, más allá de leyes o decretos, establecer una señalización y un sistema de cuidado y limpieza para honrar un lugar que para cientos de personas es un espacio de duelo.

“La verdad a veces no tiene precio si no hay una responsabilidad política y eso es lo que estamos asumiendo frente al país. Las leyes, los Conpes y los compromisos del Estado se tienen que cumplir de manera efectiva y, además, vamos a reconocer a las víctimas y vamos a pedir perdón como Estado, cuando haya que hacerlo, porque ha habido un olvido sistemático que no vamos a seguir tolerando”, aseguró el ministro de Cultura.

Así pues, esta cartera y las otras instituciones involucradas esperan que la conmemoración sea un momento de reflexión y un homenaje a la memoria de Armero y sus habitantes, pero también un compromiso para impulsar la ley de honores a Armero (Ley 1632 de 2013).

En ese sentido, la idea es que para 2025, cuando se conmemoran los 40 años de la tragedia, el Estado haya avanzado visiblemente en los compromisos que tiene con los habitantes de Armero y los familiares de las víctimas.

Por eso, para Correa, quien vivió de cerca la tragedia de 1985, ya que sus abuelos maternos murieron por la avalancha, lo que se hará en Armero este próximo lunes será un compromiso personal e institucional “para impulsar que se cumplan estos mandatos o por lo menos que se empiecen a cumplir y que podamos de alguna forma empezar a restituir tantas cicatrices que llevamos en el alma”.